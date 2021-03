Les Français comptent encore épargner en 2021

En 2020, les Françaises et les Français ont mis de l'argent de côté. Et puisque la pandémie n'est pas vaincue, ils semblent vouloir poursuivre sur leur lancée.

Le baromètre Odoxa

Épargne : 2020 et 2021, même combat

Une épargne de précaution limitée

UC ou fonds en euros ?

Selon l'institut d'études indépendant Odoxa, « jamais les Français n'ont démarré une année en étant aussi pessimistes [...] : [en janvier,] plus de 8 sur 10 [disaient] ne pas avoir confiance en l'avenir de la situation économique du pays ». Et dans son baromètre réalisé pour BFM Business, Challenges et Aviva, Odoxa - qui a interrogé en ligne les 27 et 28 janvier 2021 1 005 personnes de 18 ans et plus - s'intéresse à l'épargne des Français. Craignant l'avenir et ce en dépit du développement des vaccins, ces derniers veulent continuer à faire des économies.En 2020, les trois quarts des Français ont mis de l'argent de côté (123 milliards d'euros), le quart restant n'ayant pas les ressources suffisantes pour épargner. Et l'année 2021 devrait être relativement similaire puisque selon le baromètre Odoxa, 65 % des Français interrogés ont l'intention de réduire leurs dépenses afin d'épargner davantage. Pour les catégories socio-professionnelles favorisées (CSP+), ce nombre grimpe même à 73 %. De plus, un peu plus de la moitié des personnes interrogées se dit inquiète pour sa situation économique personnelle tandis que 80 % le sont pour celle du pays. Et comment les Françaises et les Français envisagent-ils d'épargner ? En se tournant majoritairement vers l'assurance-vie ainsi que vers les livrets A et LDDS (Livret de développement durable et solidaire). Certains pourraient aussi investir dans les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier), qui ont dans l'ensemble bien résisté à la crise l'année passée. En janvier 2021, 6,32 milliards d'euros ont été collectés sur le livret A (contre 4,13 milliards d'euros en janvier 2020). Le LDDS a lui eu moins de succès : 870 millions d'euros collectés en janvier 2021 contre un peu plus d'un milliard d'euros en janvier 2020.Nombreuses sont les personnes qui ont ce que l'on nomme une épargne de précaution, synonyme de tranquillité d'esprit pour faire face aux imprévus (voiture à remplacer, grosses réparations à effectuer...). Cependant, les experts conseillent de limiter cette épargne de précaution qui doit ainsi « rester raisonnable ». Quel est alors le montant recommandé ? Celui-ci oscille entre 5 000 euros et 6 000 euros.Les experts rappellent que la valeur des supports en unités de compte peut fluctuer car elle dépend entre autres de l'évolution des marchés financiers. Cependant, on recommande aujourd'hui aux épargnants de choisir les UC plutôt que les fonds en euros (rendements limités). Pour information/rappel, les unités de comptes sont « des instruments financiers accessibles au travers des contrats d'assurance-vie multi supports mais également via un contrat de capitalisation, les PER et autres produits d'épargne retraite. Ils [...] permettent d'investir indirectement sur les marchés financiers ou immobiliers afin de faire fructifier [son] capital dans une optique de rendement ». Pour bien investir en UC, plusieurs règles sont à suivre : bien connaître son profil d'investisseur, varier ses placements, épargner régulièrement...