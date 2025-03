Les frais bancaires s’élèvent à 229 euros en moyenne en 2025

La hausse des frais bancaires reste inférieure à l’inflation. Certains coûts, comme les frais de retrait déplacé, progressent fortement.

Sommaire:

Les frais bancaires progressent de 1,7% sur l’année 2025

Les frais de tenue de compte bancaire sont en hausse de 6,8%

La carte bancaire augmente de 3,2% en 2025

Le coût des retraits déplacés s’envole

Les frais bancaires progressent de 1,7% sur l’année 2025

Le comparateur d’offres bancaires Panorabanques a étudié les plaquettes tarifaires de 100 banques, soit 246 lignes tarifaires (services facturés à la carte) et 442 packages bancaires. En moyenne, les Français vont payer 228,90 euros de frais bancaires en 2025. C’est 1,7% de plus qu’en 2024. Cette augmentation est inférieure à l’inflation de l’année 2024, estimée à 2,4% selon la Banque de France. Elle est également plus faible que l’inflation en moyenne annuelle selon l’Insee (+2%). Enfin, la progression annuelle est moins marquée que celle enregistrée en 2024 (+2,1%).

Les frais de tenue de compte bancaire sont en hausse de 6,8%

86% des Français paient des frais de tenue de compte. Ils correspondent à la gestion de votre compte par les conseillers et aux services fournis en agence. Ils représentent en moyenne 9% des frais bancaires annuels. Leur coût atteint 22,10 euros, contre 20,70 euros en 2024. C’est une progression de 6,8%. Panorabanques observe des écarts significatifs entre les établissements. Ainsi, trois caisses régionales du Crédit Agricole facturent ces frais entre 12 et 24 euros. Au Crédit Agricole Aquitaine, les frais de tenue de compte passent de 12 à 18 euros, soit une augmentation de 50%. Le record est détenu par la Banque Palatine où ces frais atteignent 78 euros. À l’inverse, les banques en ligne sont sans frais de tenue de compte.

La carte bancaire augmente de 3,2% en 2025

La carte de paiement représente 30% des frais bancaires moyens payés par un client. Elle coûte en moyenne 67,10 euros, contre 64,60 euros en 2024 (+3,2%). Les cartes à débit différé sont légèrement moins chères que celles à débit immédiat (46,40 euros contre 46,50 euros). Les détenteurs d’une carte premium type Visa Premier ou Gold Mastercard doivent débourser 136 euros par an en moyenne.

Le coût des retraits déplacés s’envole

Les banques autorisent généralement un nombre déterminé de retraits gratuits dans un autre réseau, chaque mois. La moyenne est de 3, mais elle est orientée à la baisse. Pour tout retrait supplémentaire, votre banque vous facture des «frais déplacés». Le coût annuel moyen pour quatre retraits déplacés par mois bondit de 7,8% cette année, après une hausse de 10,6% en 2024. Ils vous en coûtent en moyenne 15,40 euros, soit 7% de votre facture annuelle.

Dix banques ont abaissé le nombre de retraits déplacés gratuits,

22 établissements ont relevé le prix unitaire du retrait une fois ce seuil atteint,

Certaines banques ne font pas payer ces frais, notamment des banques en ligne.

Parmi les autres lignes tarifaires, le prix moyen d’un virement en agence passe de 4,80 euros à 5,70 euros (+5,6%). Le coût des retraits et paiements hors zone euro et de l’envoi du chéquier en recommandé progresse de 1,2% et 1,4% respectivement.