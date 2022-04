L’année 2022 est une année d’inflation : hausse du coût de l’énergie, des matières premières, des mutuelles, des denrées alimentaires... Les frais bancaires ne sont pas en reste ! Du moins, ceux pratiqués par les réseaux d’agences ; car à contrario, les banques en lignes, elles, sont plutôt sur une tendance baissière.... Revue de détail de ce qui nous coûte plus cher, et des quelques prestations stables ou en très légère baisse.

Les frais bancaires en hausse / iStock-Pixavril

Les prestations bancaires qui flambent

Les retraits déplacés (réalisés dans une autre enseigne bancaire que la sienne) : leur coût annuel moyen, pour quatre retraits par mois, est estimé à 12 euros. C’était 8,60 euros en 2021 ; ils subissent donc une augmentation de 39%. Les cartes bancaires à débit différé : leur coût a, en moyenne augmenté de 2,5% selon l’association « Consommation, logement et cadre de vie (CLCV). Mais pour les détenteurs de ce type de carte qui l’utilisent, l’addition est encore plus salée, tout comme pour ceux qui utilisent un compte comprenant deux titulaires (en cas de compte joint, par exemple), eux, qui voient leur facture augmenter en moyenne de 149 euros. Une demande de nouveau code confidentiel de carte bancaire : il ne fait pas bon oublier son code confidentiel en 2022 ! En solliciter un nouveau coûte en effet cette année 4,5% de plus que l’an passé. Le chèque de banque : beaucoup utilisés, par exemple, sur le marché de la voiture d’occasion, ce type de paiement voit cette année son tarif augmenter de 5,2%. Les frais de tenue de compte : ils détiennent la palme des augmentations avec, selon l'Observatoire des tarifs bancaires (OTB), un niveau moyen « passé de 11,19 euros à 21,42 euros » (selon l’étude 2022, basée sur les plaquettes tarifaires de 109 établissements de crédit, dont 8 en ligne). Les frais de cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement, se voient appliquer des augmentations autour de + 0,08 % (soit + 2 centimes), Les virements en agence, enfin, subissent eux aussi des hausses. Pour les virements permanents, cette augmentation est estimée à 2,27 % (soit + 10 centimes), tandis que pour les virements « occasionnels », la hausse passe à 3,6%.

Ce qui reste stable ou diminue un peu...

Le coût du découvert non autorisé reste stable. Les frais engendrés par cette « prestation » bancaire, englobent notamment les commissions d’intervention, qui sont plafonnées à 8 euros par commission et 80 euros par mois depuis 2014. Globalement, ensuite, ce sont les opérations réalisées en ligne – donc en toute autonomie par l’usager – du type prélèvement ou virement par Internet, qui sont restés stables, voire même, sont gratuites dans certaines banques. Dans la même logique, les prix des abonnements à des services de banque à distance, sont en baisse régulière depuis plusieurs années... Ainsi, entre le 31 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, ils ont connu des baisses de tarifs d’environ 3,90 % (soit, 3 centimes d’euros). Moralité : débrouillez-vous en ligne autant que faire se peut, et évitez de solliciter votre conseiller bancaire !