Les femmes sont plus touchées par le mal-logement que les hommes

Les femmes sont plus rarement propriétaires que les hommes selon la Fondation Abbé-Pierre et perdent plus souvent ce statut après une rupture.

Les hommes et les femmes sont-ils égaux face au mal-logement? Non, répond la Fondation Abbé Pierre dans son 28e rapport sur l’état du mal-logement en France qui sera officiellement présenté ce mercredi 1er février. « Ce sujet n’a pas encore été abordé frontalement dans les éditions précédentes. Or, nous sommes convaincus qu’il mérite de faire l’objet d’un chapitre », assure Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre.

Le genre a rarement été considéré comme un facteur du mal-logement. Hommes et femmes en couple partagent souvent le même toit alors comment pourraient-ils être touchés différemment par la crise du logement? Tout d’abord parce que les femmes sont moins propriétaires que les hommes de leur bien et donc n’ont pas le même accès au logement . Si les logements détenus par des ménages comprenant un couple sont le plus souvent possédés à parts égales par les deux conjoints (54 %), lorsqu’un seul membre du couple est propriétaire, il s’agit le plus souvent de l’homme. Dans 27 % des cas, ces biens sont détenus par l’homme soit exclusivement soit à majorité, tandis que cette proportion n’atteint que 15 % pour les femmes, détaille le rapport.

Il est aussi deux fois plus courant qu’un homme possède seul du patrimoine immobilier qu’une femme. Une différence qui s’explique par l’écart de richesses entre hommes et femmes ou par une différence d’âge au sein des couples, l’homme étant souvent plus âgé que sa conjointe lors de la mise en couple. Ce qui lui permet de commencer à se constituer son patrimoine personnel plus tôt. Il existerait aussi une pratique discriminatoire de l’héritage, réduisant les chances des femmes d’accéder à la propriété. Alors que les hommes héritent des biens immobiliers ou des entreprises, les femmes reçoivent souvent une compensation financière qui n’a pas la même valeur. De même, les fils sont plus souvent bénéficiaires de donations anticipées que les filles. Les femmes apparaîtraient comme « moins capables de faire fructifier le patrimoine familial », selon la Fondation Abbé Pierre . Entre 1998 et 2015, l’inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes serait passée de 9 % à 16 %.

Quid du logement des femmes lors d’une rupture?

Les jeunes femmes quittent plus rapidement le domicile parental, entre 18 et 21 ans contre 23 ans en moyenne pour les hommes. Elles partent plus jeunes que les garçons pour suivre un compagnon souvent et ne sont pas titulaires du bail, le compagnon souvent plus âgé ayant des revenus plus importants. « Cela crée une situation de dépendance », souligne Manuel Domergue. En France, 420.000 séparations conjugales ont lieu chaque année « c e qui brise la fiction du couple où on met tout en commun ». En général, l’homme garde le domicile en cas de séparation . Dans 43% des cas, c’est lui qui reste dans le logement conjugal après une séparation contre 32% pour la femme. La garde des enfants peut jouer sur la capacité de la femme à conserver le logement mais uniquement si elle a la garde exclusive. En cas de garde alternée, c’est l’homme qui reste plus souvent dans le logement.

L’écart entre hommes et femmes est encore plus important lorsque le couple est propriétaire: l’ex-mari conserve le logement dans 46% des cas contre 30% pour la conjointe. Les femmes perdent plus souvent le statut de propriétaire que les hommes après la séparation. La part de femmes propriétaires se réduit de moitié après une rupture. Lorsqu’elles sont en couple, 61% des femmes sont propriétaires mais elles ne sont plus que 30% après une séparation. Les hommes aussi subissent une perte de leur propriété, mais dans une moindre mesure (de 61 à 45 %).