Les couples attendent deux ans avant d’envisager l’achat d’un logement

L’achat immobilier fait partie des événements les plus engageants pour un couple après le mariage et l’arrivée du premier enfant.

Alors que les amoureux s’apprêtent à célébrer la Saint-Valentin , une étude menée par Meilleurs Agents, spécialisé dans l’estimation immobilière en ligne, avec la société de sondage Yougov, révèle les intentions des Français quant à leur projet immobilier en couple. Tout d’abord, 6 Français sur 10 vivent en couple, un chiffre qui monte à 76 % chez les 35-44 ans. Concernant leur résidence principale, 55% des Français considèrent qu’il faut attendre au moins deux ans avant d’acheter sa résidence principale avec son conjoint. Et pourtant, près de 7 Français sur 10 (67%) sont prêts à habiter avec leur conjoint moins de deux après le début de leur relation amoureuse... mais en location plutôt.

Pour quelle raison attendre deux ans avant d’acquérir sa résidence principale avec sa moitié? Parce que l’achat d’un bien immobilier fait partie des évènements les plus engageants pour un couple après le mariage et l’arrivée du premier enfant, selon 63% des Français. « Il est vrai que lorsque l’on habite ensemble on gagne de la surface et on fait des économies mais amortir l’achat prend du temps », reconnaît Alexandra Verlhiac, économiste chez Meilleurs Agents. Il faut 7 ans en moyenne pour amortir son projet d’achat immobilier dans les grandes villes françaises. Une donnée qui varie d’une ville à l’autre

Une perte de surface à Paris

À La Rochelle, il faut compter 16 ans pour que cet investissement soit rentable et à Paris 13 ans contre 1 an et 10 mois à Mulhouse. « Avec les taux d’intérêt qui augmentent , on paie plus cher son crédit donc forcément on va mettre plus de temps à amortir ses coûts par rapport à la location. L’engagement des propriétaires est plus fort qu’il y a encore quelques années », analyse Alexandra Verlhiac. À la location, l’écart entre Mulhouse et La Rochelle est moindre, pour un T2, de l’ordre de 607 euros pour Mulhouse et de 659 euros pour La Rochelle mais à l’achat, l’écart se creuse. Il faut compter environ 56.700 euros à Mulhouse contre 230.000 à La Rochelle. « Le littoral est attractif à La Rochelle que ce soit pour une résidence principale ou secondaire et Mulhouse n’est pas aussi attractif », commente Alexandra Verlhiac.

Interrogés sur leurs motivations à sauter dans le grand bain de l’achat, un tiers des Français déclarent voir en l’achat immobilier un moyen de limiter les dépenses liées au logement, tandis que 4 Français sur 10 citent l’envie de se constituer un patrimoine. Investir dans la pierre permet aussi au couple de gagner des m² dans 33 des 51 plus grandes villes françaises. À Mulhouse par exemple, un couple de locataires qui louerait chacun un studio de 25 m² pour un loyer mensuel de 842€ pourrait acheter un bien de 123 m² avec une même mensualité pour un crédit sur 20 ans. À l’inverse de Paris, où l’achat en couple rime avec perte de surface (-19 m² environ). Toutefois, l’hypothèse de Meilleurs Agents a été calculée sans apport personnel, pour l’achat d’un crédit sur 20 ans avec un taux d’intérêt de 2,75% et un taux d’assurance de 0,15%. Cette donnée variera donc selon la situation de chacun.

Près de la moitié des Français achètent en couple pour louer comme 49% des Français en couple qui sont des propriétaires bailleurs, selon Horiz.io, plateforme spécialisée dans l’immobilier locatif. De quoi alimenter vos conversations lors de votre dîner en amoureux.