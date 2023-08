Après un mois de mai en berne, juin à enregistré un rebond notable, confirmant que l’assurance vie reste un placement plébiscité par les Français. Deux records ont même été battus : celui des cotisations mensuelles (15,6 mds d’euros), et celui de l’encours global (1.911 mds d’euros). Quelques éléments d’analyse de ce marché, qui croît d’année en année...

Les cotisations des assurances vie en hausse-iStock-Andrii Yalanskyi

Assurance vie... Quels avantages, quelles options ?

L'assurance-vie est un produit financier qui permet d'épargner de l'argent de manière simple et flexible, en réalisant des versements libres ou programmés, et bénéficiant d’une fiscalité avantageuse. Ce type de placement garantit le versement d'un capital ou d'une rente au souscripteur, ou au bénéficiaire désigné dans le contrat. Il existe trois sortes de contrats : l’assurance « en cas de vie » qui permet de récupérer son épargne à tout moment avec les intérêts générés, le contrat « en cas de décès », qui prévoit de transférer les fonds au bénéficiaire mentionné par le souscripteur ; et, enfin, le contrat mixte de vie et de décès. Le contrat “en cas de vie" est utilisé comme un placement, l'assuré pouvant être lui-même le bénéficiaire du contrat, tandis que celui « en cas de décès », constitue une garantie pour les proches de l'assuré. Il existe également deux types de supports d’investissement.... Le premier, appelé « fonds en euros » est sécurisé car les placements bénéficient d'une garantie en capital, et ce quelle que soient la situation économique et / ou financière. La seconde option offre en général, plus de rentabilité, mais est aussi plus risquée. Il s’agit des « unités de comptes » (UC) qui peuvent être investies : dans des « Fonds commun de placement » (FCP), dans des « Sociétés civiles de placement immobilier » (SCPI), dans des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Cotisations, retraits, prestations, collecte nette... Tout savoir sur le jargon et les chiffres de l’assurance vie

Les cotisations (ou la « collecte brute ») correspondent aux versements effectués. En juin dernier, ils atteignaient 15,6 milliards d’euros (soit un encours total ayant dépassé le cap symbolique des 1.900 mds d’euros, en s’établissant très exactement à 1.911 mds d’euros). Cette hausse historique des versements, enregistrée en juin a profité tant aux UC, qu’aux fonds en euros. Dans le détail, les UC ont encaissé 7,1 milliards d’euros de cotisations (soit +44 %, et une part globale à 46%). Les fonds euros, quant à eux, gagnaient +21 %, avec 8,5 milliards d’euros de cotisations... Il est toutefois bon de noter que les retraits effectués sur les différents contrats d’assurance vie, tout comme les prestations (c’est-à-dire les versements des capitaux décès), ont eux aussi grimpé fortement... Ils s’établissaient à 13,9 milliards d’euros en juin, soit une hausse de +21% sur un an. Sur l’ensemble du premier semestre, ce sont 77,7 milliards d'euros qui ont été versés, soit + 19%. Les retraits, cumulés aux prestations, viennent en déduction des cotisations, et forment ce que l’on appelle la « collecte nette ». Cette dernière s’établissait en juin à +1,7 milliard d’euros contre +0,5 milliard d’euros un an plus tôt, en juin 2022 ; soit une augmentation de +1,2 milliard d’euros sur un an.