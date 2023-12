Les charges de leur résidence s’envolent, ces locataires décident de lancer une pétition

Un des résidents doit s'acquitter d'une facture de près de 850 euros, soit quatre fois plus que l'année dernière. (loufre / Pixabay)

Ils ne s'attendaient pas à une facture aussi salée. A Cannes (Alpes-Maritimes) les résidents des Orangers ont décidé de lancer une pétition pour contester la hausse du montant des charges locatives, rapporte Nice-Matin .

En face, le directeur général de l'Office Public de l'Habitat (OPH) Cannes Pays de Lérins, Pascal Verot, justifie cette augmentation par le prix de l'énergie. « L'OPH, au même titre que les particuliers, est soumis aux conséquences de l'évolution des prix de l'énergie. Pour le gaz uniquement, entre 2019 et 2022, les dépenses de gaz au réel ont été multipliées par 3, passant de 15 500 euros en 2019 à 47 200 euros en 2022 » , a-t-il expliqué à nos confrères. Et d'ajouter : « Entre l'année dernière et cette année, le gaz a augmenté de 38 % pour la partie chauffe-eau et 121 % pour le chauffage collectif, et ce malgré l'application du bouclier tarifaire. »

« Un coup de grâce juste avant Noël »

Un des résidents doit s'acquitter d'une facture de près de 850 euros, soit quatre fois plus que l'année dernière. « Un coup de grâce juste avant Noël » , déplore-t-il. Il assure n'avoir pas été averti en amont de cette augmentation par l'OPH Cannes Pays de Lérins.

Pour contester cette importante augmentation, une pétition signée par une cinquantaine de locataires a été envoyée au maire de la ville. Pascal Verot affirme, lui, avoir « commencé à sensibiliser à la flambée dès l'année dernière lors de la régularisation de charges 2022 » . Les habitants réclament « un éclaircissement à cette hausse générale » ainsi qu'un « remboursement du trop-perçu » .