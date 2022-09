Les Bouches-du-Rhône veulent expérimenter le RSA conditionné à quelques heures travaillées

Les Bouches-du-Rhône veulent conditionner le versement du RSA à une activité. Illustration (Pixabay / rawpixel)

Le Département des Bouches-du-Rhône s'est porté candidat pour expérimenter le versement du RSA aux bénéficiaires ayant une activité de plusieurs heures par semaines. Ce dispositif avait été proposé par Emmanuel Macron de la dernière campagne présidentielle.

Conditionner le versement du RSA à une activité, c'est ce que souhaite expérimenter le Département des Bouches-du-Rhône. Dans un communiqué relayé par nos confrères de BFM Marseille mardi 13 septembre 2022, la collectivité s'est dite prête à tenter ce dispositif « innovant » , « vecteur d'insertion sociale et professionnelle » .

Lors de la dernière Présidentielle, cette mesure faisait partie des promesses de campagne du candidat Macron. L'actuel président de la République avait évoqué une activité de 15 à 20 heures par semaine pour le bénéficiaire du RSA. Il pouvait s'agir soit de « formation en insertion, soit d'emploi » . Une proposition de loi d’initiative sénatoriale a été adoptée en juillet dernier, avant de passer en première lecture à l'Assemblée nationale.

Le salaire sera cumulé avec le RSA

Mais les Bouches-du-Rhône ont décidé d'anticiper. « Je suis convaincue qu’il faut aller plus vite et plus loin pour ramener les bénéficiaires du RSA sur le chemin de l’emploi, mais aussi celui de la dignité. Personne ne se satisfait de percevoir le RSA. Ce n’est pas une fatalité ! » , assure la présidente du Département, Martine Vassal, dans son communiqué.

Le département compte 68 000 bénéficiaires du RSA mais seulement un millier d'entre eux pourront expérimenter le dispositif, sur une dizaine de territoires. Il sera ou vert aux seuls volontaires, précise France 3 Provence-Alpes-Côte-D'azur . Le salaire perçu par le biais de l'activité complémentaire sera cumulé avec le RSA. Le montant de cette aide s'élève à 598 euros par mois pour une personne seule, mais elle est majorée pour un couple et en fonction du nombre d'enfants.