Les autotests antigéniques en vente en Allemagne

Il existe plusieurs sortes de tests pour détecter la COVID-19 : sérologiques, virologiques... En Allemagne, des autotests antigéniques ont été proposés à la vente dans de grandes enseignes.

Les autotests antige?niques en vente en Allemagne - iStock-EllenMoran

Qu'appelle-t-on « test antigénique » ?

L'autotest antigénique en pratique

Gros succès en Allemagne

Et en France ?

Selon le site web de l'Assurance maladie, « le test antigénique permet de détecter les antigènes que produit le virus SARS-CoV-2. Il cherche à déterminer si la personne est infectée au moment du test. [...] Comme le test RT-PCR, il consiste en un prélèvement par voie nasale avec un écouvillon. Avec un résultat disponible en 15 à 30 minutes, [ce type de tests permet] la mise en œuvre sans délai des mesures d'isolement et de contact tracing ».Comment faire un autotest antigénique ? Il suffit d'effectuer un prélèvement dans la narine, de le mélanger à un liquide spécial et d'en déposer trois petites gouttes sur une tablette. Au bout de quelques minutes, le résultat apparaît et on sait alors si des antigènes produisant la COVID-19 sont présents ou pas. Le 20 mars dernier, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, déclarait : « j'ai essayé et je peux assurer que ce n'est pas aussi simple qu'on l'imagine ! ». Les autotests sont moins fiables que les tests PCR. En cas de résultat positif avec un test fait à domicile, il est donc nécessaire de le confirmer avec un test PCR pour « une question de suivi et de contrôle de l'épidémie ». « Les personnes symptomatiques et les cas contacts doivent continuer à faire des tests antigéniques et PCR » martèle-t-on au sein du ministère de la Santé.En Allemagne, des autotests antigéniques ont été mis en vente dès le début du mois de mars dans des magasins comme Lidl ou encore Aldi. Des ruptures de stocks ont rapidement été annoncées par les deux enseignes qui proposaient des kits - de 21,99 € à 24,99 € les cinq tests - afin de se tester soi-même à domicile. Pourtant, Aldi avait mis en place la règle suivante : un kit par client. « Obtenir des autotests approuvés est très difficile. Par conséquent, nous n'avons été initialement en mesure de proposer qu'une quantité très limitée de produits dans nos succursales » a expliqué une porte-parole d'Aldi. Des kits devraient être à nouveau mis en vente dans les jours/semaines qui viennent.En France, ces kits sont très attendus. Validés courant mars par la HAS (Haute Autorité de Santé), ils ne sont toujours pas disponibles. L'enseigne Carrefour avait annoncé en avoir commandé 1 million, mais le gouvernement juge inappropriée leur vente en supermarchés pour l'instant. Il préfère opter pour une expérimentation auprès d'un « public ciblé » (jeunes de plus de 15 ans, personnes précaires...) avant de généraliser les autotests sur le territoire français. En France, il va falloir patienter encore avant de pouvoir s'autotester puisque les autotests antigéniques ne seront pas disponibles, dans les pharmacies, avant mi-avril au plus tôt.