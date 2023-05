Les arnaques aux faux livrets d'épargne fleurissent sur Internet

Les escrocs vantent des offres alléchantes, tel qu'un rendement supérieur au livret A, un placement net en fiscalité, ou encore un investissement dans la transition écologique ou la cryptomonnaie.

Le retour de l'inflation a de quoi inquiéter les Français qui ont de l'argent de côté. Alors pour protéger leurs bas de laine, certains épargnants se mettent souvent en quête du meilleur placement sur Internet. Au risque de tout perdre: les arnaques aux faux livrets d'épargne sont de plus en plus nombreuses , rapporte Le Parisien .

Pour le seul trimestre 2023, la Banque de France et l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel), l'organe de supervision du secteur bancaire, ont identifié 338 nouveaux sites de placement frauduleux. Plus de 1200 pages fallacieuses avaient déjà été dénombrées l'an passé. Les données recueillies en 2021 auprès du parquet de Paris estiment le préjudice global des victimes d'escroqueries financières à 500 millions d'euros par an, dont 72 000€ en moyenne pour chaque victime des faux livrets d'épargne.

Faux conseillers en placement

Pour attirer le chaland, les escrocs mettent en avant des offres alléchantes, tel qu'un rendement supérieur au livret A (3%), un placement net en fiscalité, ou encore, un investissement dans la transition écologique ou la cryptomonnaie . L'aspirant épargnant est aussi assuré de pouvoir retirer ses fonds à tout moment.

Mais au-delà des promesses mensongères, c'est souvent le positionnement des sites dans les résultats de recherche qui trompent les internautes, avance 60 millions de consommateurs dans une enquête parue en avril dernier. Selon le mensuel, « les escrocs s'offrent des campagnes publicitaires via Google Ads, en choisissant des mots-clés qui déclencheront l'affichage d'une publicité pour leurs sites ».

La présence d'un formulaire à remplir pour « tester son éligibilité à l'offre » ou « recevoir une brochure » doit alerter, prévient le mensuel. L'internaute qui dévoile ses coordonnées est systématiquement contacté par un faux conseiller en placement, qui usurpe parfois la place d'un vrai conseiller au sein d' organismes reconnus comme Revolut, Oney ou Lydia. Une fois le faux compte d'épargne ouvert et les premières sommes versées, tout peut aller très vite. Les virements effectués sont la plupart du temps perdus car « les sommes transitent de compte en compte, via l'étranger », précise Le Parisien .

Pour éviter toute déconvenue de ce type, le quotidien invite les épargnants à s'assurer que le site ne figure pas sur la liste noire de l'ACPR. 60 millions de consommateurs recommande en outre de ne pas cliquer sur les sites de placements financiers sponsorisés par Google Ads. Si un échange téléphonique a lieu, il est conseillé de vérifier l'intégrité de l'interlocuteur, notamment son inscription au site de l'Orias (association sous la tutelle du Trésor) ou du Regafi (registre des agents financiers). En cas de préjudices ou même de doutes, l'ACPR recommande de porter plainte dans les meilleurs délais et d'effectuer un signalement sur www.internet-signalement.gouv.fr.