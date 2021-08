Les aides pour la rentrée

La rentrée scolaire arrivant, de nombreuses dépenses vont être réalisées non seulement pour les fournitures scolaires mais aussi pour les coûts d'inscription à la cantine ou encore aux cours de soutien. Zoom sur les aides à votre disposition !

Les aides pour la rentre?e - iStock-evgenyatamanenko

Les aides liées à la scolarité

La réduction d'impôt pour frais de scolarisation

Les allocations de rentrée scolaire L'allocation de rentrée scolaire est une aide versée par la CAF ou la MSA et est accessible pour tous les niveaux de la scolarité. Pour les familles dont les enfants scolarisés sont âgés de 6 à 18 ans, sachez qu'une partie de vos dépenses liées à la rentrée scolaire peut être remboursée. Pour la rentrée 2021, cette aide peut être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre 2003 et le 31 décembre 2015 inclus. L'Ars est versée fin août et est conditionnée à un plafond de ressources variant selon le nombre d'enfants que vous avez à charge. Par exemple, pour la rentrée scolaire arrivant, il s'agit de vos ressources 2019 qui seront regardées. Pour un enfant à charge, le plafond de ressources sera 25 319€. Le montant de l'Ars dépend également de l'âge de l'enfant : plus il sera âgé, plus l'aide sera importante. Pour 2021, pour un enfant de 6 à 10 ans, l'aide sera de 370€ ; de 11 à 14 ans, 390€ et de 15 à 18 ans, 404€. L'aide vous sera versée automatiquement si vous êtes allocataire, sinon vous devez faire une demande de prestation. Les aides en fonction du niveau d'enseignement Vous pouvez également bénéficier d'aides attribuées en fonction du niveau d'enseignement : à regarder aux différentes échelles, nationale ou locale. Vous pourrez peut-être profiter d'aides de la région, de bourses de collèges, de prime à l'internat... Pour les collégiens, il existe une bourse au mérite attribuée en fonction des résultats du brevet. Pour les lycéens ayant été déscolarisés au moins 5 mois, une prime de reprise d'études existe pour les 16-18 ans boursiers reprenant les études à finalité professionnelle. Les autres aides D'autres aides peuvent être sollicitées, comme les aides dites de « fréquentation scolaire » qui sont sur demande et dépendantes des revenus. Elles concernent les enfants scolarisés à plus de 3 km de leur domicile. Vous pouvez aussi penser aux aides dédiées à vous alléger le prix de l'inscription dans une association sportive - comme le Pass Sport -, ou encore le coût de la cantine.En effet, vous pouvez prétendre à une réduction d'impôt sur le revenu si votre enfant est scolarisé au collège, au lycée ou s'il poursuit des études supérieures. Cela est permis dans le cadre des réductions d'impôt liées à la famille. Bien évidemment, le montant de la réduction sera plus élevé en fonction de l'avancement du niveau d'enseignement dans lequel se situe votre enfant. Si votre enfant est au collège, votre réduction sera de 61€. Pour le lycée, elle sera de 153€ et pour les études supérieures, de 183€.