Les 4 critères essentiels pour bien choisir votre contrat de prévoyance

(Souscrire un contrat de prévoyance mérite votre attention : découvrez les 4 critères clés à passer en revue - Visuel Adobe Stocke attention)

Quand il s'agit de céder un capital à ses descendants en cas d'accident de la vie par définition imprévu, le souscripteur d'un contrat de prévoyance imagine la formule la plus appropriée pour protéger ses bénéficiaires. Mais comment s'y retrouver dans toutes les options possibles d'une assurance décès ? Voici les 4 critères à examiner pour bien choisir votre contrat de prévoyance en toute sérénité, pour le futur de vos proches.

1) Quel est le coût d'un contrat de prévoyance ?

Il est important pour le souscripteur d'évaluer au départ le budget qu'il va consacrer à son assurance décès. En effet, en adhérant au contrat, il s'engage à verser de manière récurrente une cotisation fixe afin de couvrir les besoins des bénéficaires, si un accident de la vie survient (décès, invalidité ou maladie soudaine).

Périodicité de la cotisation du contrat de prévoyance

Selon les cas, le versement sera mensuel, trimestriel ou annuel. En fonction de vos autres prélèvements automatiques ou de votre trésorerie disponible, préférez celui qui sera le plus indolore pour vous et qui pénalisera le moins possible vos finances personnelles.

Moyenne des coûts observés et tendances de l'assurance décès

Certains paramètres comme l'âge, l'état de santé du souscripteur, le capital garanti peuvent faire varier significativement le tarif de la cotisation (1). En effet, c'est le risque théorique qui est valorisé dans le montant facturé de la prime d'assurance décès.

A savoir Quel est le coût d'une assurance décès selon l'âge de souscription ? A titre d'exemples sur la tarification constatée en général, pour un capital garanti de 10.000 euros, les cotisations seront variables comme suit : pour un souscripteur âgé de 50 ans, le montant s'élèvera à 40 euros par an ; s'il a 60 ans, le coût annuel atteindra 100 euros ; dès 70 ans, l'assuré devra s'acquitter d'une prime annuelle d'environ 250 euros. Plus le souscripteur est jeune, moins la cotisation sera chère (1).

Chez BoursoBank, un contrat d'assurance décès accidentiel simple et particulièrement économique est proposé avec Bourso Prévoyance à seulement 2 euros par mois, pour le versement d'un capital garanti compris entre 3.000 euros (minimum) et 50.000 euros (plafond), selon les avoirs et le contexte du client.

2) Quelle est la durée de cotisation idéale pour votre contrat de prévoyance ?

Quel est le bon moment pour souscrire une assurance décès ? S'agissant d'une opération de prévoyance, et non d'une épargne (2), doit-on commencer le plus tôt possible ?

Quel peut être l'âge du souscripteur d'une assurance décès ?

Il est possible de souscrire une assurance décès à partir de 18 ans même si les préoccupations ne se tournent pas vers le devenir de leurs descendants à ce stade de la vie. Les garanties prennent généralement fin quand l'assuré atteint l'âge de 65 ou 70 ans (2). Avec l'allongement de l'espérance de vie, cette limite tend à être repoussée.

La nouveauté Bourso Prévoyance : l'âge possible de la première souscription a été repoussé à 70 ans, tandis que l'âge du terme des garanties a été également prolongé jusqu'au 74e anniversaire de l'adhérent. Il est donc possible d'en profiter plus tard et plus longtemps !

Quelle durée choisir pour votre contrat prévoyance ?

La durée du contrat de prévoyance est déterminée à l'avance : c'est le contrat «temporaire décès». Il se distingue du contrat «vie entière» qui, lui, n'a pas de fin théorique et est forcément plus onéreux (3). Les durées couramment proposées par les assureurs sont : 10, 15, 20 voire 25 ans.

Un arbitrage personnel s'avère donc nécessaire en fonction du souscripteur (âge, état de santé général, montant maximal de la cotisation versée) et de son intention de faire bénéficier à ses ayants-droit d'une garantie en cas d'accident de la vie, pendant la période active du contrat. Une simulation en ligne est idéale pour se représenter la durée adéquate du contrat et les sommes en jeu (coûts et capital reversé in fine) en fonction des avoirs potentiellement détenus au moment du décès.

A lire aussi // Ce que vous devez savoir sur le contrat d'assurance décès

3) Quelles sont les conditions de versement de l'assurance décès aux bénéficiaires ?

L'analyse des exclusions ou des cas particuliers pris en charge ou non par telle ou telle compagnie d'assurance vous aidera à prendre la bonne décision. En effet, plusieurs questions méritent d'être posées avant la souscription.

Accident de la vie «non prévisible» : avant de souscrire, l'intéressé est invité à parcourir les conditions du contrat afin de bien prendre connaissance des exclusions possibles les plus courantes (ex : suicide, accident consécutif à la pratique de sports extrêmes, consommation intensive de drogue, perte totale et irréversible d'autonomie au-delà d'un certain âge…).

avant de souscrire, l'intéressé est invité à parcourir les conditions du contrat afin de bien prendre connaissance des exclusions possibles les plus courantes (ex : suicide, accident consécutif à la pratique de sports extrêmes, consommation intensive de drogue, perte totale et irréversible d'autonomie au-delà d'un certain âge…). Accident de la vie survenant pendant la période de validité du contrat : c'est la condition pour que le reversement se déclenche au profit des ayants droit désignés.

c'est la condition pour que le reversement se déclenche au profit des ayants droit désignés. Bénéficiaires : ceux définis au contrat ou à défaut ayants droit directs/naturels. Dans le cas où le souscripteur souhaiterait modifier la liste des bénéficiaires dans le temps, ceux-ci doivent valider la clause bénéficiaire s'ils avaient déjà accepté le contrat initial.

ceux définis au contrat ou à défaut ayants droit directs/naturels. Dans le cas où le souscripteur souhaiterait modifier la liste des bénéficiaires dans le temps, ceux-ci doivent valider la clause bénéficiaire s'ils avaient déjà accepté le contrat initial. Rente ou capital unique ? Plusieurs formules existent quant au mode de reversement, soit en une seule fois, soit en revenu régulier. L'avantage de la première est une rentrée d'argent significative qui permet de réaliser des projets personnels, alors que l'autre contribue à améliorer le quotidien en apportant plus de marge de manoeuvre dans la gestion du budget mensuel.

4) Quel montant de capital reverser avec un contrat de prévoyance ?

Le montant de versement attendu en cas d'aléa de la vie est fonction de plusieurs critères liés au contrat.

Montant indexé sur le capital détenu par le souscripteur

Dans ce cas, plus le montant garanti sera important, plus la cotisation demandée à l'adhérent sera élevée (3).

Montant de reversement plafonné

Dans cette configuration, pas de surprise, vous savez exactement combien vos bénéficiaires percevront grâce à vous, en fonction d'un barème défini au contrat. Ce montant permet au souscripteur, de son vivant, de contracter une assurance à prix «modéré».

Quid des taxes et droits de succession ?

S'agissant d'une prestation versée par l'assureur au décès du souscripteur, le capital garanti ne fait pas partie du patrimoine transmis et n'est donc pas imposé de la même manière que les autres parties de la succession :

Concernant la prime versée, si le souscripteur avait moins de 70 ans à sa mort, seule la prime de la dernière année doit être prise en compte dans le calcul suivant un taux d'imposition de 20% (avec un abattement de 152.500 euros).

Si l'âge du défunt dépasse les 70 ans, ce sont toutes les cotisations annuelles depuis cette date d'anniversaire qui seront réintégrées pour subir des droits de mutation payables par le bénéficiaire (avec un abattement de 30.500 euros).

La bonne nouvelle ! L'exonération totale des primes s'applique automatiquement si le bénéficiaire désigné est le conjoint ou le partenaire de PACS.

Pour apprécier l'adéquation d'un contrat de prévoyance à chaque situation personnelle, il convient de passer en revue toutes les dimensions de celui-ci : coût, âge du souscripteur, durée du contrat, modalités d'activation de l'assurance décès accidentel, capital garanti etc. La simplicité et l'approche économique sont un gage de tranquillité pour le souscripteur qui choisit de son vivant son contrat de prévoyance. Un geste solidaire et intergénérationnel porteur de sens pour l'avenir.

Découvrez les atouts du contrat Bourso Prévoyance.

(1) https://www.lafinancepourtous.com/pratique/assurance/assurance-de-personnes/l-assurance-deces/

(2) https://www.economie.gouv.fr/particuliers/assurance-vie-assurance-deces-quelles-differences

(3) https://www.capital.fr/votre-argent/les-pieges-de-l-assurance-deces-958313