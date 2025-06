Sa locataire lui doit 10.000 euros d'impayés, la dette est annulée par la Banque de France

Un retraité ne pourra pas récupérer les 10.000 euros de loyers impayés de sa locataire. (illustration) (Geralt / Pixabay)

« Je suis vraiment dégoûté et remonté » . Depuis 2023, un retraité du Maine-et-Loire se bat pour récupérer les impayés de l'une de ses locataires. En mai dernier, le tribunal correctionnel de Saumur a pourtant condamné la mise en cause à rembourser 10.150 euros de loyers non versés, ainsi que des indemnités de retard. Mais dans le même temps, la Banque de France a validé son dossier de surendettement et annulé totalement sa dette, au grand dam du propriétaire, relate Le Courrier de l'Ouest .

La locataire devait s'acquitter d'un loyer de 570 euros pour un logement social de 87 m2, disposant d'un jardin, à Beaufort-en-Vallée. Mais elle a très vite accumulé les impayés, tout en coupant les liens avec le retraité. Elle ne s'est d'ailleurs jamais présentée à la médiation engagée par le septuagénaire. « La communication est devenue impossible » , explique-t-il auprès de nos confrères.

« Cet argent, j’en ai vraiment besoin »

La locataire doit normalement quitter le logement dans moins d'un mois. Mais si elle refuse et qu'une procédure d'expulsion est engagée, le propriétaire devra encore engager des frais. Sans compter la remise en état de l'appartement.

Pour le retraité, c'est une double peine, alors qu'il doit faire une croix sur les 10.000 euros d'impayés : « Cet argent, j’en ai vraiment besoin. Les gens pensent que puisqu’on est propriétaire, on est riche [...] Tout ça me cause beaucoup de tracas, ça m’empêche de dormir. Et je ne vois pas d’issue » , déplore-t-il.