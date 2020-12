Leroy Merlin participe au dispositif ma prime rénov'

Il y a un mois, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a agréé Leroy Merlin comme mandataire dans le cadre du dispositif MaPrimeRenov'. Il figure comme le premier distributeur destiné à accompagner les Français dans leurs travaux de rénovation énergétique de leur logement !

Leroy Merlin participe au dispositif ma prime re?nov' - iStock-Tree4Two

Qu'est-ce que MaPrimeRénov' ?

Le dispositif mis en place par Leroy Merlin

MaPrimeRénov' est une aide publique à la rénovation énergétique des logements, mise en place le 1er janvier 2020. Elle remplace le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) et les aides de l'Anah. Alors qu'elle était initialement réservée aux propriétaires occupants aux revenus modestes, elle a été élargie à tous les propriétaires depuis le 1er octobre 2020, dans le cadre du plan de relance. Grâce à cette prime, il est possible de financer les travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation ou d'audit énergétique d'une maison individuelle ou d'un appartement en habitat collectif, afin d'améliorer son confort. Les ressources attribuées aux ménages sont attribuées selon leurs revenus, répartis en 4 profils : MaPrimeRénov'Bleu, Jaune, Violet, Rose.Leroy Merlin, leader du marché du bricolage et de l'amélioration de l'habitat, va accompagner les habitants dans la réalisation de leurs travaux d'isolation, de chauffage ou de ventilation. Dans les magasins, Leroy Merlin se tient prêt pour assister les clients : des affiches mettent en valeur MaPrimeRénov', des conseillers de vente sont à l'écoute pour répondre aux éventuelles questions et prodiguer des conseils, certaines équipes aident les clients lorsqu'ils vont sur le site MaPrimeRénov' afin de savoir s'ils sont éligibles. Un accompagnement dans différentes étapes Pour bien accompagner les Français dans la rénovation de leur logement, Leroy Merlin a défini un dispositif divisé en trois étapes, offrant un appui financier, un appui administratif et un appui technique. Tout d'abord, l'enseigne s'engage à avancer le montant de MaPrimeRénov' auquel le client a droit en fonction des travaux prévus et de ses revenus. Puis, une fois que le client a choisi Leroy Merlin comme mandataire, ce dernier apporte son aide dans la constitution du dossier de demande d'aide pour bénéficier de MaPrimeRénov'. Enfin, les collaborateurs Leroy Merlin et les artisans partenaires offrent leur expertise technique : ils aident à choisir quels travaux engager et assistent jusqu'à leur mise en œuvre. Leroy Merlin sera remboursée par l'Anah 15 jours après la fin du chantier. Un premier déploiement dans des magasins pilotes Avant de déployer tout son dispositif dans ses 141 points de vente, Leroy Merlin le teste dans 9 magasins depuis le 9 novembre : Caen-Modeville, Saint-Brieux-Langueux, Dinard-Pleurtuit, Orléans-Ingré, Vannes-Theix-Noyalo, Dunkerque-Grande-Synthe, Lille-Lesquin, Poitiers-Chasseneuil-du-Poitou et Créteil-Bonneuil-sur-Marne. Le déploiement du dispositif sur le territoire national se fera au cours du premier trimestre 2021.