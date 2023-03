En 2022, le tourisme français, qui a fortement souffert depuis le début de la crise sanitaire, a retrouvé des couleurs.

Le tourisme français retrouve des couleurs- iStock-marjorie anastacio

Note de conjoncture d’Atout France

Atout France, agence de développement touristique, a publié fin février une note de conjoncture en lien avec le tourisme français en 2022. L’année dernière, le tourisme international a rapporté près de 58 milliards d’euros à la France, un résultat lié au retour des clients européens et américains mais pas seulement. L’inflation a aussi joué un rôle dans la hausse des recettes, qui sont ainsi supérieures d’environ un milliard d’euros à celles de 2019, soit avant la pandémie de COVID-19. Et si les touristes étrangers sont venus en France, les Français ont eux aussi décidé de changer d’air. En 2022, le taux de départ des Français, pour des déplacements sur le territoire, a atteint les 23 %, un nombre quasi similaire à celui enregistré en 2019. Quant au trafic aérien, il a reculé de 31 % en 2022. Atout France se montre optimiste pour 2023, qui devrait marquer le retour de la clientèle asiatique.

Qui choisit la France ?

Parmi les touristes ayant choisi la France comme destination en 2022, on trouve : les Belges, qui ont dépensé pas moins de 7,3 milliards d’euros ; les Allemands (6,5 milliards d’euros dépensés) ; les Britanniques (6,2 milliards d’euros dépensés en France) ; les Américains, avec des dépenses dépassant légèrement les 5,5 milliards d’euros. Pour 2023, Atout France s’attend à des voyageurs venus de pays comme l’Inde ou encore l’Australie et la Chine. Rappelons que l’Inde va devenir, cette année, le pays le plus peuplé à l’échelle mondiale. Il va en outre, comme précisé par Atout France, « connaître une conjoncture économique favorable » et ses habitants vont avoir de grandes envies de voyages.

L’Espagne toujours devant la France

Si les résultats enregistrés par la France dans le secteur touristique en 2022 sont très bons, l’Espagne devance tout de même notre pays. En effet, comme indiqué par Atout France, à elle seule, la ville de Madrid atteignait les 64,8 milliards d’euros de recettes fin novembre 2022. Le duel France-Espagne n’est pas récent. Toutefois, si les recettes enregistrées par le pays du roi Felipe VI sont élevées, grâce notamment à des séjours plus longs et plus luxueux, la France reste la destination européenne numéro un. Selon Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, la France doit désormais améliorer son offre touristique afin d’attirer toujours autant de touristes (voire plus) tout en augmentant ses recettes. Tourisme durable, local… Les pistes à creuser sont multiples. Quant à la position de leader de l’Espagne, elle n’est pas si enviable que cela selon Didier Arino, directeur général de Protourisme. Le pays dépend des vacanciers étrangers alors que la France affiche un bel équilibre entre touristes français et touristes venus d’autres pays. Avec la Coupe du monde de rugby à XV en 2023 et les Jeux olympiques d’été de 2024, le succès de la France ne devrait pas s’essouffler.