La péninsule ibérique : terre d'opportunités pour l'investissement immobilier d'entreprise en 2025

Analyse des dynamiques économiques et sectorielles qui font de l'Espagne et du Portugal des marchés européens attractifs pour les investisseurs immobiliers. Dans un contexte européen marqué par l'incertitude, l'Espagne et le Portugal s'imposent comme des destinations privilégiées pour l'investissement immobilier d'entreprise. Une récente analyse d'Advenis REIM met en lumière les facteurs qui contribuent au dynamisme exceptionnel de la péninsule ibérique et les opportunités qu'elle offre aux investisseurs en quête de diversification et de rendements attractifs.

Une reprise économique plus vigoureuse que la moyenne européenne

L'Espagne et le Portugal affichent des performances économiques remarquables qui contrastent avec la relative stagnation de nombreux pays européens. Cette dynamique s'explique par plusieurs facteurs structurels :

Une croissance économique soutenue et des finances publiques assainies

L'Espagne enregistre une croissance de 3,2% en 2024, tandis que le Portugal atteint 1,6%, des taux nettement supérieurs à la moyenne de la zone euro. Cette performance s'appuie sur :

Des politiques de relance économique volontaristes

Un désendettement public plus rapide que prévu, avec des baisses respectives de 12 points pour l'Espagne et 26 points pour le Portugal depuis 2020

Des réformes structurelles efficaces, notamment en matière fiscale

Des leviers de croissance durable identifiés

Plusieurs moteurs soutiennent cette dynamique positive à moyen terme :

Le plan Next Generation EU, qui finance de nombreux projets structurants

Un secteur touristique en plein essor avec 94 millions de visiteurs en Espagne (+12% sur un an) et 31 millions au Portugal (+3%)

Des pôles universitaires et de recherche capables d'attirer les talents internationaux

Des opportunités sectorielles diversifiées pour l'immobilier d'entreprise

L'analyse d'Advenis REIM identifie plusieurs segments de marché particulièrement prometteurs pour les investisseurs en immobilier d'entreprise.

L'hôtellerie : portée par un tourisme florissant

Le secteur hôtelier profite directement de l'attractivité touristique croissante de la péninsule. La hausse continue des arrivées de visiteurs en 2024 stimule l'investissement dans les infrastructures d'accueil, avec des perspectives de rendement attractives.

Le commerce : soutenu par une consommation intérieure résiliente

La consommation des ménages demeure un pilier solide de l'économie ibérique :

Hausse annuelle moyenne de 2% en Espagne

Progression de 3% au Portugal pour l'année 2024

Cette vitalité soutient le secteur du commerce et ouvre des opportunités pour l'immobilier commercial bien positionné.

Les bureaux : en transformation pour répondre aux nouveaux usages

Le marché des bureaux connaît une évolution significative avec :

Le développement d'espaces flexibles adaptés aux nouvelles méthodes de travail

Une attention croissante portée aux critères environnementaux et de durabilité

Des emplacements stratégiques dans les métropoles dynamiques

Des taux de rendement supérieurs aux autres métropoles européennes

L'un des principaux atouts de la péninsule ibérique pour les investisseurs immobiliers réside dans ses taux de rendement. Comme le souligne Rodolphe Manasterski, Directeur Général Délégué d'Advenis, "les taux de rendement sont souvent au-dessus de ceux atteignables dans les principales métropoles européennes."

Cette prime de rendement, combinée à des fondamentaux économiques solides, fait de l'Espagne et du Portugal des destinations privilégiées pour les investisseurs recherchant à la fois performance et diversification.

La SCPI Elialys : un véhicule d'investissement adapté à ce marché porteur

Face à ce potentiel, Advenis REIM a développé la SCPI Elialys, spécifiquement orientée vers l'Europe du Sud. Lancée en 2019 et labellisée ISR en 2022, elle permet aux investisseurs d'accéder à ce marché dynamique tout en respectant des critères environnementaux et sociaux.

Une stratégie d'investissement axée sur la qualité et les emplacements stratégiques

La SCPI Elialys se concentre sur :

Des actifs immobiliers de qualité

Des emplacements au cœur des pôles économiques majeurs

Une diversification permettant de mutualiser les risques

Un placement de long terme avec une approche responsable

Jean-François Chaury, Directeur Général d'Advenis REIM, souligne l'importance de la diversification géographique dans le contexte actuel : "Face aux défis d'un environnement européen incertain, nous sommes convaincus que la diversification géographique alliée à une lecture fine des dynamiques locales, est plus que jamais une clé de succès pour les investisseurs."

Conclusion : un vivier d'opportunités pour les investisseurs avisés

La péninsule ibérique représente aujourd'hui une région clé qui a su rebondir et se réinventer plus rapidement qu'ailleurs en Europe. Son dynamisme économique, ses secteurs porteurs et ses fondamentaux solides en font un territoire particulièrement attractif pour l'investissement immobilier d'entreprise.

Pour les investisseurs à la recherche de diversification géographique, de valorisation patrimoniale et d'exposition à des marchés en pleine mutation, l'Espagne et le Portugal offrent un terrain fertile de perspectives à long terme.

Rappel important : Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. Risque de perte en capital, revenus non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.