La SCPI Efimmo 1 de Sofidy se renforce dans la logistique avec deux nouvelles acquisitions.

La société de gestion Sofidy annonce l'acquisition de deux entrepôts logistiques d'une superficie totale de 14 200m² situés à Bègles (Gironde) et à Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or) pour le compte de la SCPI Efimmo 1 . Cette opération témoigne de l'agilité d'Efimmo 1 dans un contexte immobilier en profonde mutation, et de sa capacité à saisir les meilleures opportunités du marché de la logistique, tout en augmentant sa poche de diversification.

Première acquisition de la SCPI : un emplacement privilégié à proximité de la rocade bordelaise

D'une superficie d'environ 5 500 m², l'entrepôt logistique acquis par la SCPI à Bègles bénéficie d'un emplacement privilégié, à proximité de la rocade bordelaise. Dédié à la logistique du dernier kilomètre, il est actuellement loué à Gironde Express, une filiale de Geodis, leader mondial du transport et de la logistique, dans le cadre d'un bail de douze ans dont neuf ans fermes contracté le 1er janvier 2025.

Certifiée BREEAM In Use niveau « Good 3 », cette plateforme permet l'acheminement de nombreux produits dans l'agglomération bordelaise, au sein d'une zone actuellement confrontée à une importante pénurie de foncier.

Deuxième acquisition de SCPI : un hub logistique à Gevrey-Chambertin

S'étendant sur quelque 8 700 m², l'entrepôt logistique acquis à Gevrey-Chambertin est quant à lui situé au bord de l'autoroute A31, dans une zone industrielle implantée à dix-huit kilomètres de Dijon, sur la fameuse dorsale logistique Paris-Lyon-Marseille. A la différence de la plateforme de Bègles, cette plateforme accueille des marchandises qui sont ensuite distribuées sur l'ensemble du territoire français, à Paris, Lyon, dans l'Est et dans la Région Centre.

Également certifiée BREEAM In Use, elle est aujourd'hui louée à Schenker France, filiale de DB Schenker, un des plus grands acteurs internationaux de la logistique.

« Ces deux investissements, réalisés dans des zones logistiques où le foncier disponible fait aujourd'hui défaut, permettent d'accroître la poche de diversification de la SCPI Efimmo 1, historiquement positionnée sur les bureaux et les commerces » , explique Christophe Briend, Directeur d'Investissements chez Sofidy.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.