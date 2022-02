Le Sud de l’Europe a la cote auprès des investisseurs français

L’investissement locatif rassure, surtout en période de crise sanitaire. À part l’Hexagone, l’Espagne et le Portugal sont très prisés par les Français.

L’Espagne est le pays européen le plus prisé par les Français pour un investissement locatif , dans une résidence secondaire ou dans une résidence principale (44%), d’après l’étude de Poll&Roll pour Masteos, start-up spécialisée dans l’investissement locatif clé en main.

Plus d’un Français sur deux (55%) souhaiterait réaliser un investissement immobilier au-delà des frontières hexagonales. 21% des sondés veulent réaliser un investissement locatif en Europe, 30% acheter une résidence principale à l’étranger et 49% acquérir une résidence secondaire dans un pays européen. « La frontière est très floue entre l’investissement dans une résidence secondaire et l’investissement locatif pur. Les Français louent souvent leur résidence secondaire pendant plusieurs mois donc il s’agit d’un investissement locatif déguisé », assure le président et cofondateur de Masteos, Thierry Vignal.

Un Parisien sur deux souhaite réaliser un investissement locatif en Espagne dans les 5 prochaines années. Quant aux habitants des régions Sud-Ouest et Sud-Est, ils sont partagés entre l’Espagne et le Portugal du fait de la grande proximité géographique de ces deux pays. L’Espagne représente donc un peu moins de 10% de ceux qui veulent faire un investissement locatif en Europe.

L’Ukraine, pays d’Europe le plus rentable

Le Portugal est le deuxième pays européen le plus prisé par les Français (36%). Après Barcelone (31%), Lisbonne est la ville européenne qui remporte le plus de succès à leurs yeux (22%). Suivent Porto (19%), Valence (13%) et enfin Rome (11%) et Madrid (11%). Ces pays d’Europe du Sud ont le vent en poupe car les Français ont soif « d’exotisme. Il s’agit d’héliotropisme. Quitte à faire un investissement locatif, ils souhaitent le faire dans un lieu où ils se voient vivre plus tard, pour leur retraite, de préférence au soleil », analyse Thierry Vignal.

La rentabilité moyenne reste un peu plus intéressante en Espagne qu’en France, selon Thierry Vignal: 5% en France contre 6% en Espagne. Au Portugal, le taux de rendement moyen est moins intéressant: « 3,4% et la France prête à taux fixe alors que le Portugal prête à taux variable, par exemple. Les demandes d’apport sont également plus élevées », alerte Thierry Vignal.

Pour un bien estimé à 100.000 €, une banque portugaise finance en moyenne 72% du bien (hors frais de transaction, agence, droits de mutation...) et demande un apport personnel de 28.000 €, selon Masteos, et une banque espagnole finance en moyenne 67,5% et demande 32.500 € d’apport personnel. À l’inverse, pour un bien estimé au même montant, une banque française finance en moyenne 87,5% et demande un apport de 12.500 € à l’investisseur. De plus, « les pays plébiscités ne sont pas forcément les plus rentables. L’Ukraine est le pays d’Europe le plus rentable par exemple avec un taux de 10-11% de rentabilité à Kiev », remarque le fondateur de Masteos.

De nombreux freins à l’investissement

Néanmoins, même si les Français ont la volonté d’investir à l’étranger, ils se heurtent à de multiples obstacles: un manque de moyens financiers les empêchant de demander un prêt (34%) ou une méconnaissance du droit local (22%) ou encore une mauvaise connaissance de la langue du pays (20%). 21% des Français manquent d’informations pour savoir vers quel prestataire se tourner pour être accompagnés dans cette démarche (agent immobilier, banque ...).

Chez les femmes, le critère économique est encore plus important que chez les hommes. Quel que ce soit l’âge ou la région d’habitation, le volet financier et la crise actuelle sont des freins indéniables aujourd’hui pour passer à l’action et investir à l’étranger, notamment pour les habitants de la région Sud-Ouest (42%). « Nous déplorons l’absence d’unification des systèmes bancaires européens pour des financements transfrontaliers », regrette Thierry Vignal. Les prêts bancaires variant en effet d’un pays à l’autre.