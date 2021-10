Le succès des voitures sans permis

Elles ont longtemps été comparées à des pots de yaourt équipés de roues. Les voitures sans permis sont désormais à la mode.

1975 : naissance des voitures sans permis

Quelles conditions pour conduire une VSP ?

Hausse des immatriculations de voitures sans permis

Les jeunes et les voitures sans permis

Les VSP sont nées en 1975. Elles ont été créées par l’entreprise Arola, rachetée ensuite par Aixam. Au départ, ce sont de simples tricycles à moteur. Mais, au fil des années, elles évoluent et se modernisent. Elles deviennent des quadricycles, des portières sont ajoutées, la carrosserie est plus solide… En somme, elles ressemblent petit à petit à des voitures miniatures. Désormais, la voiture sans permis existe en version 100 % électrique. Le modèle Ami de Citroën, par exemple, est personnalisable, respectueux de l’environnement, affiche 75 kilomètres d’autonomie et nécessite trois heures de charge. Les VSP se caractérisent entre autres par leur petite taille et leur vitesse réduite (en général, 45 km/h maximum). Leur version moderne inclut notamment des tablettes tactiles et autres options Bluetooth.Évidemment, une voiture sans permis peut être conduite sans permis, d’où son nom. Mais saviez-vous que l’obtention du code de la route n’est pas non plus nécessaire ? Dès l’âge de 14 ans (avant l’année 2018, c’était 16 ans), il est ainsi possible de s’asseoir au volant d’une VSP et de fouler les routes avec cette dernière. Attention cependant, pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1988, il faut être titulaire du brevet de sécurité routière (BSR)/permis AM.Entre 2016 et 2020, en Corse, les immatriculations de voitures sans permis ont connu une hausse de près de 50 % contre +45 % pour le Var et les Alpes-Maritimes et +30 % pour les Bouches-du-Rhône (nombres d’AAA Data). En 2020, sur l’ensemble du territoire français, ce sont 15 500 voitures sans permis qui ont été immatriculées, soit 16 % de plus qu’en 2016. Et si on les associe souvent aux personnes âgées, elles attirent également de nombreux jeunes que divers arguments convainquent.Un nombre grandissant de jeunes se tourne vers les VSP. Cela leur permet de ne pas opter pour un scooter - que beaucoup considèrent plus dangereux - et cela leur évite également de prendre les transports en commun. La VSP est en outre, pour les jeunes, synonyme de davantage d’indépendance. Même dans le cadre de la recherche d’un emploi, elle peut être un atout. Entre un jeune n’ayant aucun moyen de locomotion et un jeune ayant son propre véhicule, de nombreux employeurs préféreront choisir le deuxième. Cependant, le prix d’une VSP peut être particulièrement élevé : de 10 000 à 20 000 euros. Il faut aussi noter que le coût des assurances est important (manque d’offres, contrats jeunes conducteurs…). Évidemment, de telles dépenses ne sont pas à la portée de tous les portefeuilles. Ce sont donc plutôt les jeunes issus d’un milieu favorisé qui conduisent une voiture sans permis. Néanmoins, certains arrivent à trouver des modèles d’occasion à des prix plus abordables.