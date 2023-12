Le stationnement s'arrache à prix d'or à Monaco, où une place de parking peut coûter 600 000 euros

Cette situation est due à une pénurie des places de parking conjuguée à une demande sans cesse grandissante. (Illustration) (Tama66 / Pixabay)

Posséder des voitures de luxe est une chose, pouvoir les garer en est une autre. À Monaco, la pénurie de places de parking a engendré une explosion des prix ces dernières années. Selon France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur , ce marché de niche est devenu un véritable business dans la ville princière.

Et pour cause : les prix d'une place de parking à Monaco oscillent entre 150 000 et 600 000 sur le site de la Chambre immobilière monégasque . « Depuis 10 ans, les prix ont triplé. Les places à 200 000 sont passées à 600 000 et les places à 150 000 à 500 000 euros » , détaille Kate Dorfman, directrice de l'agence immobilière Caroli Real Estate. Selon nos confrères, une triple place en sous-sol peut aujourd'hui atteindre 1,25 million d'euros.

« L'offre ne suit pas »

« La demande est toujours très forte comme pour les biens immobiliers. Il y a de plus en plus de gens qui cumulent des véhicules, l'offre ne suit pas, donc, les prix continueront d'augmenter, c'est sûr et certain » , estime de son côté Laurent Locchi. Le directeur adjoint de l'agence immobilière Miells Christie's en est persuadé : « Tant qu'il n'y a pas de grand volume de parking offert à la vente, la tendance va être la même. »

Selon France 3 , les places les plus cotées se trouvent dans le carré d'or, qui est le secteur du casino. La demande y est telle que les places ne restent jamais longtemps en vente, d'autant que les familles monégasques possèdent souvent jusqu'à quatre ou cinq véhicules.