Le solaire a la cote en France, mais pas forcément là où l'on pense

Plus de 100.000 familles ont déjà sauté le pas de l'autoconsommation solaire contre 3000, en 2015. Elles pourraient être 4 millions d'ici 2030.

Environ 110.000 familles sont déjà passées à l'autoconsommation solaire. Il y a six ans, elles n'étaient que 3000. En 2030, elles pourraient être 4 millions, selon les projections d'Enedis. Confirmation de la montée en puissance de l'utilisation des panneaux solaires pour sa propre consommation: c'est l'énergie renouvelable préférée des Français, si l'on en croit un sondage d'OpinionWay pour l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Parmi les ménages qui envisagent d'installer un tel dispositif dans leur logement, ils sont 37% à privilégier le solaire. Très loin devant les éoliennes (14%) devancées par le solaire thermique (23%) et la géothermie (21%).

Toujours selon ce même sondage, ils sont 61% parmi les Français interrogés, à se dire prêts à sauter le pas. Mais pour aller où? Car qui dit énergie solaire, dit a priori régions ensoleillées. Eh bien pas forcément, à en croire Effy, spécialiste de la rénovation énergétique qui a classé tous les départements de France en fonction du taux de maisons équipées en panneaux solaires (nombre de maisons équipées rapportées au nombre de total de maisons dans le département).

Des lourdeurs administratives

Ce sont les Landes qui arrivent en tête, devant la Haute-Garonne et l'Isère. Trois départements qui ne figurent pourtant pas parmi les plus ensoleillés, selon un classement réalisé par L'Internaute, puisqu'ils occupent respectivement les 67e, 54e et 72e positions. Idem pour le Doubs et l'Ain (42e et 23e en ensoleillement) qui complètent le top 5. À l'inverse, le Gard et le Var, pourtant 6e et 2e départements les plus ensoleillés, n'arrivent qu'en 6e et 9e places du classement. Preuve que l'autoconsommation solaire n'est pas, aussi étrange que cela puisse paraître, l'apanage des régions les plus ensoleillées.

«Notre pays est plus ensoleillé qu'un voisin comme l'Allemagne, qui est pourtant plus équipée que nous, fait remarquer Cédric Bocquet, directeur de l'activité solaire d'Effy. Ce n'est pas qu'une question de soleil mais aussi de volonté de produire sa propre énergie comme celle d'avoir son propre potager, de consommer local». Ou de faire des économies: 40% pour une maison standard de 100 m², selon Effy. C'est l'une des trois raisons qui ont incité les Français à passer au solaire. Les deux autres? Gagner en autonomie et faire un geste pour la planète.

Quatrième pays en termes de puissance photovoltaïque (derrière l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne), la France pourrait produire 364 Gigawatts en plus, soit l'équivalent de trois fois sa production annuelle totale d'électricité si le potentiel sur les toitures des maisons individuelles était exploité à son maximum, selon l'Ademe. Mais des lourdeurs administratives ralentissent encore la progression du solaire. «L'arrêté qui autorise l'autoconsommation solaire, est très récent (mai 2017), déplore Cédric Bocquet. Le marché est peu transparent. Les démarches auprès de la mairie sont compliquées. Il faut lever ces freins».