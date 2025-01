Le propriétaire de la maison où a été séquestré le cofondateur de Ledger sera privé de loyer pour 6 à 24 mois

David Balland, cofondateur de la société de cryptomonnaies Ledger, a été séquestré dans une maison louée sur Booking. Le propriétaire de cette demeure se retrouve avec un bien mis sous scellé pour l’enquête, et donc inlouable.

David Balland, cofondateur de la société Ledger, une entreprise française de cryptomonnaies, et sa conjointe, ont été enlevés le mardi 21 janvier à leur domicile dans le Cher, avant d’être séparés puis séquestrés respectivement dans l’Indre et dans l’Essonne. Le couple a pu être libéré . La maison où a été séquestré David Balland appartient à un propriétaire bailleur qui la loue sur Booking.com. Elle a été louée par les ravisseurs pour 5 nuits afin d’organiser le rapt de David Balland et est désormais mise sous scellés par les autorités judiciaires, le temps qu’une enquête soit menée.

La demeure située à Montierchaume, dans l’Indre (36), comprend trois chambres, une piscine privée et un jardin. Elle est aujourd’hui méconnaissable: elle n’a plus de clos ni de couvert. La maison a subi l’assaut du GIGN pour libérer les prisonniers et n’a désormais plus de porte d’entrée ni de cloisons, ces dernières ayant explosé. « Les ravisseurs ont effectué une réservation de la maison sur Booking le dimanche pour le lendemain. C’est une dénommée Aurélie B. qui a effectué la réservation, pour une durée de 5 nuits. Elle a fait une entrée autonome dans la maison, via un système de boîte à clés. Le lendemain, le propriétaire a reçu un appel de la gendarmerie, qui lui a expliqué que sa maison faisait l’objet d’une infraction pénale et qu’elle était mise sous scellés », explique au Figaro Me Valentin Simonnet, avocat au Barreau de Paris, qui représente le propriétaire de la maison.

Une perte sèche de 2500 euros par mois

« La maison est entourée, comme dans un film, d’une bande «Police judiciaire» devant. Des relevés d’empreintes vont être effectués et la maison sera inaccessible jusqu’à ce qu’une reconstitution ait lieu. Les prévenus retourneront alors dans la maison. La reconstitution a lieu en fin d’instruction, donc mon client attendra au minimum 6 mois voire 2 ans avant d’accéder à sa propriété », précise Me Valentin Simonnet. Pendant ce temps-là, aucun loyer ne rentre. Le propriétaire qui percevait 2500 euros de loyers par mois environ ne va plus rien toucher, or il a souscrit un crédit pour l’achat du logement et ce crédit court toujours. L’avocat va donc réclamer ces 2500 euros par mois de retard ainsi qu’une indemnisation pour les travaux de remise en état. « On ne peut pas chiffrer le montant des travaux pour le moment, comme on n’a pas accès au logement », souligne l’avocat.

L’avocat du propriétaire compte demander une indemnité à l’État et également à Booking. « Après deux mois, le propriétaire peut demander une indemnisation à l’État. Je demande aussi une indemnisation auprès de Booking. J’estime que Booking, en ne mettant pas en œuvre des mesures de contrôle de sécurité, n’a pas fait son devoir de service de mise en relation. S’il ne bloquait pas la locataire, il aurait au moins pu envoyer une alerte au propriétaire sur le profil de la locataire. Notamment si la personne vient de s’inscrire sur Booking ou si la carte bleue utilisée pour payer le séjour n’est pas au nom de la locataire . Les contrôles mis en place sont limités et non adaptés à la location entre particuliers mais plus adaptés à un hôtel qui vérifie les cartes d’identité des clients lors de leur arrivée », indique Me Simonnet.

Le propriétaire souhaitait vendre le logement depuis 6 mois et avait reçu en décembre une promesse de vente qui devait être signée prochainement. Adieu donc la promesse de vente. À la place, une maison sans porte, une piscine qui ne sera pas entretenue, un réseau d’électricité coupé. Avec le risque que des animaux puissent pénétrer dans les lieux et les dégrader encore plus.