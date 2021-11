Le pouvoir d’achat immobilier au plus haut sous la 5e République

INFOGRAPHIES - À 5 mois des élections présidentielles, Le Figaro vous propose de retracer l’évolution du pouvoir d’achat immobilier en 50 ans.

En immobilier, c’était mieux avant? La réponse est non. Le pouvoir d’achat des Français, leur principale préoccupation, est au plus haut sous la 5e République. Les ménages peuvent s’offrir, actuellement, autour de 63 m² en moyenne, selon une étude de Meilleurs Agents que Le Figaro vous dévoile en exclusivité. Une seule fois, ce niveau a été atteint ces 50 dernières années: c’était en 1999, au moment du passage à l’euro. Mais ça n’a duré qu’une année, avant qu’il chute. Et la courbe actuelle semble prendre le même chemin. En attendant, à 5 mois des élections présidentielles, Le Figaro vous propose de remonter 50 ans en arrière et de voir comment le pouvoir d’achat a évolué sous la 5e République.

• Les années De Gaulle: -20 m²

Nous sommes en pleine période des Trente Glorieuses. La France connaît une prospérité remarquable. La croissance est forte, le bâtiment dépasse les 5% en moyenne par an. L’endettement des ménages décuple entre 1965 et 1975. Les prix de l’immobilier commencent à grimper, le revenu (disponible médian) des Français suit la même tendance. Mais les taux de crédit dépassent les 6% avant de s’envoler jusqu’à 10% à la fin du mandat du Général de Gaulle.

De 52 m² en 1963 (Meilleurs Agents n’a pas pu recueillir suffisamment de données entre 1958, début de la 5e République, et 1963, NDLR), le pouvoir d’achat immobilier a dégringolé à 32 m² en 1969. «À l’époque, il y avait beaucoup moins de charges qu’aujourd’hui», témoigne Jeannine, qui, avec son mari Henri, a réussi à acquérir en 1967 une maison de 140 m² à Caen. «On devait payer le loyer, l’eau, l’électricité et l’assurance et puis c’est tout», ajoute cette octogénaire citée dans l’ouvrage «Achetez, empruntez, maintenant!» (Sylvain Lefèvre, président de la Centrale de Financement, éditions EdiLivre).

• Les années Pompidou: +2 m²

Sous Georges Pompidou, élu président en 1969, le pouvoir d’achat immobilier n’a pas beaucoup bougé: +2 m². Normal pour un mandat qui n’aura duré que 5 ans. En milieu de mandat, il a bien grimpé. «Notre niveau de vie grimpait, les remboursements étaient de moins en moins élevés. Au bout de 10 ans, ils étaient moins chers qu’un loyer. En un temps record, on a réussi à tout financer, même le jardin», témoigne Ernest qui acquiert un pavillon en 1971. Mais en 1973, survient le premier choc pétrolier qui a plombé le pouvoir d’achat des Français qui atteint 34 m² en 1974.

• Les années Giscard: - 10 m²

Comme sous son prédécesseur, le pouvoir d’achat immobilier est resté plutôt stable durant les premières années du mandat de Valéry Giscard d’Estaing. Avant de plonger en fin de septennat à la suite du second choc pétrolier de 1979. Au début des années 80, les Français ne peuvent s’offrir qu’un petit studio de 24 m², en moyenne.

• Les années Mitterrand: +19 m²

C’est sous François Mitterrand que le pouvoir d’achat immobilier des Français atteint son plus bas depuis 1963: 24 m². C’est l’époque où les taux de crédit signent un record historique: 18%! Conséquence des 2 chocs pétroliers et de la forte inflation qui en a découlé. En parallèle, les prix de l’immobilier augmentent de 60% en 8 ans pendant la 2e partie des années 80. Mais c’est aussi durant les années Mitterrand que le pouvoir d’achat immobilier a le plus grimpé. En deux septennats, il a doublé pour avoisiner les 43 m². «Grâce à la déflation des taux d’intérêt , j’ai pu rembourser mon crédit par anticipation puis contracter un nouveau prêt moins cher, raconte Philippe qui est devenu propriétaire en 1985 à 33 ans. À chaque fois que je déménageais, j’achetais une maison plus grande, en quelques jours. Sans attendre».

Alors que les prix se stabilisent dans les années 90 et les revenus flambent, les taux de crédit dégringolent de moitié et passent sous la barre des 10%. «Pour relancer la croissance, après avoir freiné l’inflation galopante (de 14% à 3%), la BCE a mis en place une politique moins contraignante qui a fait chuter les taux de crédit», analyse Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques de Meilleurs Agents.

• Les années Chirac: +1 m²

Sous Jacques Chirac, ce sont les «montagnes russes»! Durant son premier mandat (1995-2002), les Français continuent de profiter de la stabilisation des prix et de la dégringolade des taux. En 1999, leur pouvoir d’achat signe un record historique à 64 m². «Ce n’était pas tout à fait dans nos moyens mais nous ne voulions pas dépenser de l’argent à fonds perdu dans un loyer. Avoir quelque chose à nous, c’était notre rêve», explique Jean-Marc qui a acquis un pavillon de 107 m² en 1999 à Arpajon (91). «C’est une période propice à l’achat. Le taux de propriétaires grimpe, les baby boomers arrivent à un âge où ils ont les moyens d’acheter», décrypte Barbara Castillo Rico. Une situation qui ne va pas durer longtemps. Le pays passe à l’euro.

Le second mandat (2002-2007) est synonyme de chute. La faute à la flambée des prix dans les années 2000 (+142% en 9 ans). La baisse des taux de crédit (de 6% à 5%) ne pèse pas bien lourd. Dans le même temps, le revenu des Français augmente trois fois moins (+49%). «C’est la période de la dérégulation financière. Les prix immobiliers ne sont plus corrélés aux revenus des ménages», ajoute la responsable des études économiques de Meilleurs Agents. Résultat: en 2007, c’est retour à la case départ. Le pouvoir d’achat immobilier retrouve son niveau de 1995, à 44 m².

• Les années Sarkozy: +1 m²

Sous Nicolas Sarkozy, le pouvoir d’achat immobilier a joué aussi au «yo-yo». Mais contrairement au mandat Chirac, il a d’abord chuté. Un an après son élection, l’ancien président de l’UMP doit affronter une terrible crise financière initiée aux États-Unis par la crise des subprimes. Les volumes de transactions touchent un plus bas pour l’ère moderne, à environ 500.000 ventes en 2009. «Les banques cessent de prêter. La demande baisse, les prix de l’immobilier aussi (-7% en un an). Mais la crise a moins impacté la France que ses voisins européens», rappelle Barbara Castillo Rico. Dès 2009, le pouvoir d’achat des Français repart à la hausse.

Les prix de l’immobilier se stabilisent et les taux de crédit reprennent leur marche en arrière après un rebond (moins de 4% à 5%) durant la crise financière. «L’achat immobilier est une valeur qui se transmet par l’éducation. Faire grossir mon patrimoine, c’est mon but. Pour moi, investir dans l’immobilier, c’est forcément rentable», souligne Agnès qui a acheté un 80 m² en 2007 à Saint-Étienne. Au final, le pouvoir d’achat immobilier des Français retrouve son niveau d’avant crise, à 45 m².

• Les années Hollande: +18 m²

La forte baisse des taux d’intérêt couplée à une baisse des prix de l’immobilier permet aux Français de retrouver le sourire. Leur pouvoir d’achat s’envole, comme au milieu des années 90. De 45 m² en 2012, il grimpe à 63 m² en 2017 et retrouve quasiment son plus haut historique de 1999. Mais, à la fin du mandat de François Hollande, un rebond des prix de l’immobilier point à l’horizon et plus fort que la hausse des revenus (+14% contre +11% en 2017).

• Les années Macron: 0 m²

Ce rebond des prix de l’immobilier s’est donc confirmé durant les premières années du mandat d’Emmanuel Macron. Mais la baisse des taux a réussi à le compenser. Pas pour longtemps. Et du coup, le pouvoir d’achat des Français est resté stable entre 2017 et 2021, à son plus haut historique, autour de 63/64 m². Durablement? «Les taux de crédit ont atteint un tel niveau plancher qu’ils auront du mal à aller plus bas et à compenser l’envolée des prix que l’on constate depuis 4 ans», décrypte Barbara Castillo Rico. Une envolée qui s’est déplacée des grandes métropoles vers les villes moyennes du fait de la crise sanitaire. «L’écart d’évolution des prix entre les grandes métropoles et les villes moyennes augmente mois après mois», ajoute-t-elle. De quoi redouter une nouvelle plongée du pouvoir d’achat, comme en 1999.