Le point sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco)

Qu’est-ce que le Perco ?

Le Perco est un produit d’épargne entreprise destiné aux salariés, dont l’argent est investi sous forme de rente ou de capital au moment de la retraite. À ce titre, les fonds sont bloqués jusqu’à la retraite du salarié. Cependant, le Perco ne peut plus être ouvert dans les entreprises depuis le 1er octobre 2020. En effet, la loi Pacte a remplacé le Perco par les plans d’épargne retraite (PER). Mais si vous aviez déjà un Perco au sein de votre entreprise, vous pouvez le conserver et surtout continuer à l’alimenter.

Comment alimenter son Perco ?

Il existe plusieurs façons de déposer de l’argent sur un Perco. Les salariés peuvent effectuer des versements sur les Perco déjà ouverts. Ces versements sont facultatifs, sauf si le règlement de l'entreprise prévoit un versement minimum annuel. Auquel cas, le versement minimum annuel ne doit pas dépasser la somme de 160 euros. Pour alimenter le Perco, les salariés peuvent utiliser plusieurs solutions : L’épargne salariale avec les intéressements ou la participation, Le transfert d’autres plans d’épargne salariale (PEE ou autre PERCO), Leur compte épargne temps (CET), En l’absence d’un CET, leur jour de repos non pris dans la limite de dix par an, Des versements volontaires plafonnés à 25 % de leur rémunération annuelle brute. Les employeurs peuvent également alimenter le Perco, on parle alors d’abondements. Ce dernier ne doit pas dépasser trois fois le montant versé par le salarié, ni être supérieur à 7 419 euros. L’entreprise peut aussi effectuer un versement initial et des versements périodiques dont le montant total ne doit pas dépasser 928 euros par an. Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2020, les salariés peuvent transformer leur Perco en plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PER Collectif), sur décision de l’employeur.

Comment retirer de l’argent de son Perco ?

Les sommes placées sur un compte Perco sont bloquées jusqu’au départ à la retraite. Cependant, il existe des situations exceptionnelles pour récupérer l’argent à savoir : le décès du salarié, de son époux(se) ou partenaire Pacs ; une invalidité du salarié, de son époux(se) ou partenaire PACS ou de ses enfants ; un surendettement du salarié ; l’acquisition de la résidence principale ; la remise en état de la résidence principale suite à une catastrophe naturelle et enfin l’expiration des droits du salarié à l’assurance chômage. Autrement, les sommes seront reversées comme prévu sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Mais il est aussi possible de récupérer l’argent placé sous forme de capital versé en une seule fois ou de manière échelonnée. Concernant la fiscalité du Perco, elle dépend du mode de versement. Une sortie en rente viagère est soumise à l’impôt sur le revenu, tandis que pour la sortie en capital, les gains réalisés sont soumis aux prélèvements sociaux.