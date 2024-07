Le plan de la Normandie pour lutter contre la multiplication des logements vacants

Les logements vacants ont doublé en l'espace de dix ans en Normandie. (illustration) (Bren-birb / Pixabay)

Au cours de la dernière décennie, la Normandie a été la région de France métropolitaine ayant connu la plus forte augmentation de logements vacants. Leur nombre a doublé sur la période. En 2020, environ 150 000 logements étaient inoccupés, soit 8,1 % du parc, a indiqué Hervé Morin, président du conseil régional cité par Ouest-France . À l’occasion d’une assemblée plénière le 24 juin dernier, la majorité a donc présenté un plan pour lutter contre ce phénomène.

Cette expérimentation va être menée pendant deux ans, en lien avec l’État et les Départements. Au total, huit intercommunalités ont été sélectionnées, toutes particulièrement touchées par ce phénomène. Trois se trouvent en Seine-Maritime, deux dans l’Orne, une dans l’Eure, une dans la Manche et une dans le Calvados.

Favoriser la rénovation des logements vacants

Un premier volet concerne la rénovation du parc puisque deux tiers des logements vacants ont plus de 50 ans. L’aide attribuée pour chaque logement rénové va ainsi être renforcée. Elle pourra désormais atteindre 12 000 euros, contre 10 000 euros auparavant, et pourra concerner des communes de moins de 500 habitants.

En parallèle, les aides relatives à la rénovation énergétique des copropriétés s'appliqueront aussi aux petites copropriétés et elles pourront financer des travaux dans les logements et non plus seulement dans les parties communes. Ce dispositif « n’interviendra pas seulement sur les logements vacants, mais aussi sur les logements dont l’étiquette énergétique est si mauvaise qu’ils pourraient très vite le devenir » , a expliqué le maire d’Évreux, Guy Lefrand, faisant référence à l'interdiction progressive de la location des passoires thermiques.