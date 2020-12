Le plafond des chèques cadeaux sera doublé

Il passera à 342,80 euros dans le but de doper les achats dans les commerces physiques en cette période de fêtes de fin d'année.

La mesure était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Le doublement du plafond de défiscalisation des chèques cadeaux, distribués par les entreprises, est désormais acté, assurent Les Échos ce mardi. Ce plafond passera de 171 euros aujourd'hui à 342,80 euros, a confié le ministre de l'Économie Bruno Le Maire au quotidien, à l'issue d'une réunion lundi 7 décembre avec le premier ministre, Jean Castex.

Les employeurs qui offrent ces chèques à leurs salariés bénéficieront d'une exonération de charges sociales jusqu'à 342,80 euros par salarié contre 171 euros auparavant. Bercy, qui envisageait un temps de tripler le plafond à 500 euros, semble avoir abandonné l'idée. Il précise par ailleurs que la mesure sera ponctuelle.

Doper la consommation

Avec ce doublement de plafond, les CSE pourront augmenter le montant des chèques distribués à leurs employés. L'idée du gouvernement est de doper la consommation en cette période de fêtes de fin d'année, cruciale pour l'utilisation des chèques cadeaux. «Tout ce qui permet de donner de l'élan à l'économie française et à la consommation française, j'y suis favorable», a déclaré récemment Bruno Le Maire.

Les commerces physiques, qui ont enfin pu rouvrir leurs portes fin novembre après plusieurs semaines de fermeture liées au confinement, devraient en bénéficier. Bruno Le Maire souhaitait initialement flécher le dispositif vers les commerces de proximité mais aucune solution en ce sens n'a émergé. Habituellement, les chèques cadeaux perçus par quelque 12 millions d'employés sont dépensés dans les grandes chaînes de magasins.

Le gouvernement n'a pas eu le temps d'affiner sa mesure car il lui fallait agir vite. Un certain temps est nécessaire aux CSE pour commander ces chèques-cadeaux, les recevoir puis les distribuer. Bercy compte désormais sur la responsabilité des émetteurs de ces chèques (Up, Sodexo, Edenred, etc) pour élargir leurs partenariats à un plus grand nombre de petits commerces.