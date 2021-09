Avez-vous entendu parler du pass Culture mis en place par le Gouvernement à destination des jeunes ? Voici diverses informations concernant cette initiative.

Le pass Culture pour les jeunes - iStock-AleksandarGeorgiev

Le pass Culture

Comment bénéficier du pass Culture ?

Comment utiliser le pass Culture ?

Et si vous n'avez pas accès au pass Culture ?

Faciliter l'accès des jeunes de 18 ans à la culture, c'est l'objectif du pass Culture. Mis en place depuis mai, il leur permet de participer à diverses sorties/activités culturelles : cinéma/théâtre ; musées ; ateliers ; cours de musique... Le pass Culture, d'un montant de 300 euros, permet également d'acheter des biens numériques : musique, livres, films... Les 300 euros sont disponibles pendant 24 mois.Si vous avez 18 ans et que vous souhaitez bénéficier du pass Culture, projet imaginé et soutenu par le ministère de la Culture, vous devez commencer par télécharger l'application dédiée et ensuite vous inscrire. L'application est disponible sur iOS et Android. Deux conditions doivent être respectées pour profiter du pass Culture : avoir 18 ans ; résider en France (depuis plus d'un an pour les étrangers). Vous avez tout à fait la possibilité de vous inscrire avant vos 18 ans. Dans ce cas, le jour de votre majorité, vous recevez un e-mail vous invitant à terminer votre inscription. Vous avez jusqu'à la veille de vos 19 ans pour vous inscrire au pass Culture.Pour commencer, vous devez télécharger l'application (nom : pass Culture) et vous inscrire. Vous recevez ensuite un e-mail vous confirmant que votre dossier est validé. Il ne vous reste alors plus qu'à réserver les activités de votre choix grâce aux 300 euros mis à votre disposition : abonnement(s) à un/des magazines, petite soirée détente au cinéma... L'application, notée 2,4/5 sur le store de Google, propose plusieurs fonctionnalités dont l'offre Duo qui permet d'inviter vos amis, l'option géolocalisation (afin de découvrir les activités près de chez vous) ou encore la rubrique pratique des « favoris ». Toutes les informations sont à retrouver sur le site dédié au pass Culture. Un espace destiné aux acteurs culturels a de plus été créé afin que ces derniers puissent proposer des biens et activités. Livres, spectacle vivant, audiovisuel/SVOD, musique, cinéma, presse, collectivités, instruments de musique, jeux vidéo, dédicaces... Les rubriques sont multiples et variées. Le Musée des Beaux Arts de Quimper, Deezer, OCS, Ubisoft, Cultura, Audible (Amazon), L'Espace culturel E.Leclerc, Arte, Les Vieilles Charrues (festival de musique organisé à Carhaix dans le Finistère en Bretagne), Le Télégramme, Océanopolis Brest ou encore l'Opéra national de Paris participent au pass Culture. Ce sont ainsi plus de 1 000 partenaires/établissements qui ont choisi de faciliter l'accès des jeunes de 18 ans à la culture.En France, divers dispositifs et aides ont été mis en place pour soutenir les jeunes. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre mairie, de votre département ou de votre région, ou encore des CROUS (centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires). Il existe en outre la carte internationale d'étudiant ISIC pour profiter de divers avantages. Enfin, certains lieux culturels proposent, aux jeunes, des tarifs préférentiels voire un accès gratuit. Profitez-en sans hésiter !