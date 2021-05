Quel est le niveau de vie des retraités en France ? ( Crédits: 123 RF)

Selon l'enquête « Revenus fiscaux et sociaux » que l'Insee vient de publier, le niveau de vie des retraités est légèrement supérieur a? celui de l'ensemble de la population et ils sont deux également fois moins souvent pauvres. Explications.

Le niveau de vie des retraités est supérieur a? celui de l'ensemble de la population

Le niveau de vie d'un ménage est égal a? son revenu disponible divisé par le nombre d'unités de consommation (UC) qui le composent. La composition d'un ménage affecte donc son niveau de vie. Le revenu disponible correspond aux ressources (revenus d'activité, revenus de remplacement, retraites, pensions alimentaires, revenus du patrimoine et prestations sociales), nets des impôts directs et des cotisations et contributions sociales.

En 2018, selon l'enquête Revenus fiscaux et sociaux de l'Insee, le niveau de vie médian des retraités vivant en France métropolitaine s'élève a? 1.850 euros par mois. Il est supérieur de 4,6 % au niveau de vie médian de l'ensemble de la population, qui est de 1.770 euros par mois.

Leur revenu est en moyenne moins élevé que celui de l'ensemble de la population, mais il est contrebalancé par le fait qu'ils ont plus rarement des enfants a? charge (et donc moins d'UC).

Toutefois, cette analyse ne tient pas compte de l'avantage que donne sur le niveau de vie le fait d'être propriétaire de son logement. Comme les retraités sont davantage propriétaires que l'ensemble de la population, en tenir compte augmenterait encore l'écart entre eux et l'ensemble de la population.

De plus, l'examen des seules pensions de retraite ne rend pas compte précisément du niveau de vie des retraités. En effet, si leurs revenus sont principalement composés de ces pensions, ils bénéficient également d'autres ressources.

Les pensions de retraite constituent 80 % du revenu disponible des ménages retraités

Le revenu disponible des ménages retraités est constitué à 80% de pensions de retraite et à 18% de revenus d'activité (cumul de l'emploi avec la retraite, activité professionnelle éventuelle d'autres membres du ménage, transition de l'emploi vers la retraite en cours d'année) et 15,9% de revenus du patrimoine. Les impôts directs, qui viennent en déduction des revenus, représentent 18,2% du revenu disponible, soit une part très proche de celle constatée pour l'ensemble des ménages (18,5%).

Les retraités sont deux fois moins souvent pauvres que l'ensemble de la population

Est considérée comme pauvre une personne dont le niveau de vie est inférieur a? un seuil de pauvreté, fixé conventionnellement a? 60 % de la médiane des niveaux de vie individuels (1.063 euros par mois en 2018). Avec cette définition, 8% des retraités sont pauvres, c'est près de deux fois moins que pour l'ensemble de la population (14,8 %).

Parmi les retraités, ceux vivant en couple sont moins souvent pauvres que ceux qui vivent seuls, avec ou sans enfant (4,3 % contre 13,7 %). Le taux de pauvreté des retraités en situation de handicap ou de perte d'autonomie est, par ailleurs, nettement supérieur a? celui des autres retraités (12,6 % contre 6,3 %). Cet écart est, en partie, lié a? l'âge. En effet, la plupart d'entre eux appartiennent aux générations les plus anciennes, dont les montants de retraites sont plus faibles. Ainsi, le taux de pauvreté des personnes de 80 ans ou plus est élevé de 2,7 points de plus que celui des 70-79 ans (9,5 % contre 6,8 %).