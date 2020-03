Le maire de Londres promet d'encadrer les loyers s'il est réélu

Le travailliste Sadiq Khan veut faire de l'élection municipale du 7 mai un référendum sur l'encadrement des loyers.

Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a placé l'encadrement des loyers dans la capitale britannique, l'une des plus chères d'Europe, au cœur de la campagne pour sa réélection aux municipales qu'il a lancée mardi. «Le seul domaine dans lequel nous n'avons pas pu réaliser les progrès que je souhaite ardemment accomplir est rendre la location plus abordable à Londres. Et la raison est simple: parce que le gouvernement conservateur nous a empêchés de le faire», a dénoncé le maire en lançant sa campagne dans un parc de logements sociaux du quartier d'Hackney (est).

«Ils ont refusé de nous donner le pouvoir dont nous avions besoin pour contrôler les loyers. C'est pourquoi aujourd'hui je fais de l'élection municipale du 7 mai un référendum sur cette question.» Sadiq Khan a besoin de l'autorisation du gouvernement conservateur pour mettre en place un encadrement des loyers afin de lutter contre la flambée des prix dans la capitale britannique.

En hausse de 4,2% sur un an

Selon le site d'annonces de logements rightmove.co.uk, le loyer mensuel moyen dans le grand Londres était de 2.119 livres (2.436 euros) au quatrième trimestre 2019, en hausse de 4,2% sur un an. Les jeunes de 22 à 29 ans à Londres consacrent plus de la moitié de leurs revenus (53%) à leur loyer, a indiqué une étude du cabinet d'audit PwC parue en juillet.

Sadiq Khan a attaqué le bilan de son prédécesseur, Boris Johnson, aujourd'hui Premier ministre, qui «s'est soucié uniquement de construire des appartements de luxe pour les investisseurs étrangers» et «s'est fiché du logement social ou à prix abordable». «Il n'a rien fait pour aider les locataires, les loyers ont monté en flèche et le nombre de personnes sans abri a plus que doublé pendant son mandat», a déclaré Sadiq Khan, dont le principal rival pour cette élection est le conservateur Shaun Bailey. Il affrontera aussi Rory Stewart, ancien conservateur aujourd'hui indépendant, la candidate libérale-démocrate Siobhan Benita, et Sian Berry, co-présidente des Verts.