Impôt sur le revenu : comment bien déclarer un enfant devenu majeur en 2023 ?

Vous êtes sur le point de valider votre déclaration d'impôts ? Si votre enfant a fêté ses 18 ans au cours de l'année 2023, plusieurs options se présentent à vous. Laquelle choisir, et comment éviter les erreurs ?

Votre enfant est né en 2005 ? Il a donc fêté ses 18 ans l'année dernière. Un anniversaire important qui n'est pas sans conséquences, en particulier sur les obligations fiscales du foyer et de l'enfant nouvellement majeur. Alors que la période des déclarations d'impôt bat son plein, quelles sont les formalités à réaliser par les parents concernés et par l'enfant lui-même ? Découvrez l'incidence de la majorité d'un enfant sur votre déclaration d'impôt sur le revenu .

Par défaut, les enfants nés en 2005 restent rattachés au foyer fiscal de leurs parents

La majorité d'un enfant est une grande étape et emporte de nombreuses conséquences. Au-delà des droits acquis, l'enfant en question est aussi soumis à de nouvelles obligations. Parmi elles : l'obligation de déclarer ses revenus à l'administration fiscale. Néanmoins, l'année de leur majorité, les enfants concernés restent par défaut rattachés au foyer fiscal de leurs parents, et comptent donc toujours comme une personne à charge sur leur déclaration de revenus.

La campagne 2024 de déclaration d'impôt concerne les revenus perçus au cours de l'année 2023, et donc les enfants devenus majeurs au cours de cette même année, soit ceux nés en 2005. Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 continuent ainsi d'être considérés comme des personnes à charge sur la déclaration d'impôt de leurs parents par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), à la seule condition qu'ils aient déjà été rattachés à ce même foyer fiscal au cours de l'année précédente.

En revanche, les enfants ayant fêté leur majorité en 2022 ne sont pas concernés par ce choix par défaut. Sur le site Oups.gouv.fr, le Trésor public précise que "L'année suivant leur majorité vos enfants ne sont plus automatiquement comptés à votre charge et deviennent fiscalement indépendants". Le principe est alors inversé : par défaut, les enfants concernés doivent déclarer leurs revenus seuls auprès de l'administration fiscale.

Les options à envisager lorsque son enfant a des revenus

Votre enfant est devenu majeur en 2023 et perçoit des revenus ? Avec le choix par défaut de continuer à le rattacher à votre foyer fiscal, ses revenus devront être intégrés dans les cases correspondantes de votre déclaration en ligne (cases 1CJ, 1DJ et suivantes). En complément, une demande de rattachement devra être signée par l'enfant récemment devenu majeur et être conservée à votre domicile, dans l'hypothèse d'un éventuel contrôle de la part du fisc.

Dans certains cas, ce rattachement peut ne pas être avantageux, et engendrer une surimposition des parents. Il est alors possible d'opter pour le dépôt d'une déclaration de revenus séparée. L'enfant ayant fêté ses 18 ans en 2023 peut ainsi déposer sa première déclaration d'impôt et y faire figurer les revenus perçus cette même année. Dès lors, il ne sera plus rattaché au foyer fiscal de ses parents, et ne comptera donc plus comme une personne à charge.

Attention néanmoins : la perte d'une personne à charge est à prendre en compte, puisqu'elle a une incidence directe sur le nombre de parts fiscales du foyer, et donc sur le montant de l'impôt sur le revenu à régler. Par ailleurs, il ne sera plus possible de demander la réduction d'impôt "enseignement supérieur" dont le montant est de 183 euros et doit être indiqué en case 7EF. Continuer à rattacher un enfant ayant récemment fêté ses 18 ans peut donc s'avérer fiscalement plus intéressant en fonction des situations individuelles et du niveau de ses revenus.