Le magicien David Copperfield laisserait son luxueux appartement de New York tomber en ruine

Sa copropriété de Manhattan est en guerre contre l’artiste qu’elle accuse de graves négligences pouvant menacer la structure même de l’immeuble.

À son heure de gloire, le magicien David Copperfield était réputé pour sa folie des grandeurs et son aptitude à faire disparaître d’énormes objets. Visiblement, il est aujourd’hui moins performant quand il s’agit de faire disparaître d’énormes problèmes de copropriété. Selon The Independent , l’illusionniste serait poursuivi par sa copropriété qui l’accuse de «refuser d’affronter les conséquences de ses actions et de se dédouaner de sa responsabilité pour les dommages qu’il a causés à l’immeuble et à ses anciens voisins» .

L’artiste de 67 ans qui est toujours présenté comme le magicien le plus riche du monde avait acquis ce gigantesque quadruplex de près de 1400 m² pour 7,4 millions de dollars en 1997. Mais il semble que pour des raisons obscures, David Copperfield laisse l’endroit qui occupe les derniers étages d’une tour de la 57e Rue à Manhattan se délabrer depuis de longues années. Il a d’ailleurs quitté l’appartement en 2018 tout en restant propriétaire et en prenant soin de licencier le personnel qui gérait le logement et de ne pas s’occuper le moins du monde de l’entretien de la propriété.

Les copropriétaires réclament près de 7 millions

D’après les révélations de The Independent , la copropriété de l’immeuble connu sous le nom de The Galleria estime que l’ancien quadruplex en «état impeccable» a été laissé à un tel état d’abandon que selon les architectes qu’elle a consultés la situation «pourrait menacer l’intégrité de l’ensemble du bâtiment» . Le dossier comporte d’ailleurs quelques photos effrayantes de l’état de certaines salles de bains et de fuites d’eau non réparées. Ce à quoi la défense de Copperfield répond que tout cela est une querelle d’assurances et que les photos ne montrent pas l’état actuel de l’appartement. Il semble pourtant que le contentieux entre David Copperfield et les autres copropriétaires soit ancien, justifiant des dommages à hauteur de 7,5 millions de dollars (6,9 millions d’euros).

Dès 2009, son ascenseur privatif qui n’était pas aux normes a déclenché des pénalités pour l’ensemble de l’immeuble. Puis en 2015, c’est sa piscine intérieure qui a littéralement explosé avec de l’eau dévalant à travers tout l’immeuble du fait de «réparations de bouts de chandelle inefficaces sur des problèmes précédents» . Puis il y a eu des litiges sur des fenêtres à réparer avant que David Copperfield ne quitte définitivement les lieux. Ce fameux logement qu’il occupait résultait en fait de la réunion, dans les années 1970, de deux duplex. C’est Stewart Rawlings Mott, riche héritier de la compagnie General Motors, qui les avait rassemblés pour créer sa «maison de rêve». Pour Eric Clapton , ce même immeuble restera à jamais un lieu de cauchemar puisque c’est d’une fenêtre ouverte de cet immeuble que son fils de 4 ans a fait une chute mortelle.