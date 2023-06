Le logement est un «énorme» frein pour l’emploi, selon Geoffroy Roux de Bézieux

Le président du Medef déplore que «

Le logement , un « frein à l’emploi »? Ces propos de Geoffroy Roux de Bézieux , président du Medef , rappellent ceux tenus par Emmanuel Macron , en janvier 2019. Le président de la République avait prétendu que «l’immobilier ne crée pas d’emplois» . Ou encore cette étude de l’Insee, publiée en avril 2018, qui affirmait que plus il y a de propriétaires, plus il y a de chômeurs, mettant ainsi en cause la faible mobilité des acquéreurs de logements. Ici, il n’est pas question de mobilité.

Le président de l’organisation patronale, après avoir prédit une «catastrophe» pour le logement fin avril , déplore que « beaucoup de postes non pourvus» sont dus au fait que les gens ne peuvent pas se loger à côté de leur potentiel lieu de travail , ce vendredi sur BFM TV . Geoffroy Roux de Bézieux fait notamment référence aux travailleurs saisonniers qui, pour la plupart, peinent à se loger et sont condamnés, pour certains, à dormir dans leur voiture. Aux Sables d’Olonne (85), le maire propose aux propriétaires qui acceptent de louer leur logement aux travailleurs saisonniers , une aide financière, qui peut grimper jusqu’à 4900 euros sur 3 ans. « Le logement est un problème pour les saisonniers mais aussi pour tout le monde , souligne Geoffroy Roux de Bézieux. En 20 ans, la durée du trajet (entre le logement et le lieu du travail) a augmenté .»

Construire plus de logements

Pour y remédier, le patron des patrons a une solution: construire plus de logements. « On ne construit pas assez et pas aux bons endroits », martèle Geoffroy Roux de Bézieux. Un chiffon rouge agité par les professionnels de l’immobilier depuis plusieurs années. À l’exception d’un rebond en 2021, le nombre de mises en chantier (les logements commencés), est en chute libre depuis décembre 2017: -19%, selon le ministère de la Transition écologique (voir ci-dessous).

Pour sortir le logement de la crise, Élisabeth Borne a notamment annoncé la prolongation du Prêt à taux zéro ou l’extension du bail réel solidaire . Mais ces mesures, à la portée limitée, n’ont pas du tout convaincu les professionnels de l’immobilier . La Fédération française du bâtiment redoute que 100.000 emplois soient menacés d’ici 18 mois.