Le Livret A à la peine en mars

Le Livret A continue son début d'année poussif, plombé par la baisse de son taux annoncée mi-janvier, signant le pire mois de mars depuis neuf ans, selon les données publiées mercredi par la Caisse des dépôts (CDC).

Les dépôts n'ont dépassé les retraits que de 400 millions d'euros sur le produit d'épargne réglementée préféré des Français le mois dernier, un niveau bas plus vu depuis 2016.

Comme au mois de janvier, cette "collecte nette" est inférieure à celle du Livret de développement durable et solidaire (LDDS), au plafond pourtant plus faible, comptabilisée à 610 millions d'euros en mars.

Le total des deux produits collecté par les banques le mois dernier, 1,02 milliard d'euros, est aussi au plus bas depuis neuf ans, de même que le total de la collecte des deux livrets sur le trimestre (3,53 milliards d'euros, aussi près de trois fois moins que les 9,08 milliards d'euros du premier trimestre 2024).

Les Livrets A et les LDDS sont plombés par la baisse du taux de rémunération annoncé mi-janvier et effectif depuis le 1er février, de 3% à 2,4%, et souffrent de la concurrence d'un autre produit d'épargne également à capital garanti: les fonds euros de l'assurance vie.

Une nouvelle diminution du taux du Livret A, autour de 1,7%, est "probable le 1er août prochain", a prévenu dans une note le président du Cercle de l'épargne Philippe Crevel.

Les deux composantes du calcul de la formule de ce taux aussi valable pour le LDDS, l'inflation et un taux d'intérêt interbancaire dépendant de la Banque centrale européenne (BCE), sont tous deux en recul ces derniers mois.

Les encours des Livrets A et des LDDS atteignent néanmoins des records au 31 mars: 444,2 milliards d'euros pour les premiers et 162,4 milliards d'euros pour les seconds, soit 606,6 milliards d'euros au total.

Le livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux épargnants modestes, a également passé un mois de mars difficile.

Il affiche en janvier une collecte nette faible, à 140 millions d'euros, pour un encours total de 82,8 milliards d'euros.

Le groupe BPCE, rassemblant notamment les Banques populaires et les Caisses d'épargne, a par ailleurs débuté ce mois-ci la commercialisation d'un produit d'épargne concurrent, le plan d'épargne avenir climat (Peac).

Il s'agit d'une première en France pour ce plan destiné à orienter l'épargne des moins de 21 ans vers le financement de la transition écologique.