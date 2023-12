Le gouvernement veut réduire drastiquement l'immobilier de l'administration-iStock-OceanProd.jpg

Vendre des biens immobiliers pour désendetter la nation

Le gouvernement doit accélérer la réduction de son déficit public. Matignon a annoncé avoir pour objectif de dégager, à minima, 12 milliards d’euros d’économies supplémentaires pour le budget 2025. L’un des moyens pour y parvenir consistera à opérer des « cessions immobilières », a indiqué Thomas Cazenave. Ainsi le patrimoine immobilier de l’État et des organismes publics pourrait se voir amputé de quelques bâtiments. Aujourd’hui valorisé à 73 milliards d’euros, il inclut, selon Bercy, plus de 191.000 bâtiments et 30.000 terrains, représentant pas moins de 99 millions de mètres carrés. Si ces surfaces abritent notamment des hôpitaux, des prisons, des tribunaux, des stades ou encore des musées, près de la moitié des espaces sont utilisés pour des logements et des bureaux ... Ce sont précisément dans ces bureaux, occupés par des activités administratives que Bercy veut trancher. Déjà, entre 2018 et 2022, l’Etat s’était délesté de différents biens immobiliers, mais il n’était parvenu à ne réduire que de 5%, la surface totale de son patrimoine. Dans un entretien croisé avec Thomas Cazenave paru le 19 novembre dernier dans La Tribune dimanche, Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Comptes publics, a indiqué que l'Etat allait « relancer un plan de cession d'actifs pour contribuer au désendettement des comptes de la Nation ».

Plus de sobriété pour moins d’impact immobilier

Si le télétravail qui s’est largement accru à la faveur de la crise sanitaire a pu être utilisé par les entreprises pour faire des économies, pourquoi l’Etat n’agirait-il pas de même ? C’est le raisonnement tenu par Thomas Cazenave « Il faut réduire de 25 % les surfaces occupées par l'administration. [ ] C'est un vrai levier de sobriété, notamment compte tenu des nouvelles formes de travail. [ ] Le ratio des surfaces par agent public est aujourd'hui de 24 mètres carrés, très supérieur à celui du privé. Nous souhaitons le ramener à 16 mètres carrés » ; expliquait-il ainsi. Et de préciser qu’« il n'y aura pas d'immunité. Tous les ministres seront concernés ».

Qui, pour piloter la politique immobilière de l'État ?

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) s’est dotée d’un organe « au service de l’expertise et de la stratégie immobilière de l’Etat » ... C’est la DIE (Direction de l’Immobilier de l’État). Ses missions sont ainsi décrites sur son site « La définition et la mise en œuvre de la politique immobilière de l’État et de ses opérateurs, le pilotage de la gouvernance de la politique immobilière de l’État, l'élaboration de la législation et de la réglementation domaniales ainsi que la mise en œuvre des missions de gestion et d'évaluation domaniales ».