Le «gigolo 2.0» proposait de fausses locations chez ses conquêtes

Ce jeune escroc vient d'être condamné à Strasbourg. Il sévissait sur les sites de rencontres puis volait ses victimes et photographiait leur logement avant de faire de fausses petites annonces de locations.

Son physique avantageux, sa tchatche ainsi que son mode opératoire lui ont valu le surnom de «gigolo 2.0». C'est la Sûreté départementale du Bas-Rhin qui a mis fin à ses agissements qui qualifiait ainsi cet Afghan de 24 ans, condamné mardi à Strasbourg à deux ans de prison, dont un an avec sursis probatoire. Le jeune homme avait escroqué une trentaine de femmes aux quatre coins de la France entre l'été 2018 et l'été 2019 en s'inscrivant sur des sites de rencontre. Il se servait de ses rendez-vous amoureux pour voler les cartes bancaires de celles qui tombaient dans ses bras.

Mais il ne se contentait pas d'utiliser leur carte de crédit ou d'effectuer des paiements en ligne avec leurs coordonnées bancaires, il s'intéressait également à leur logement. Comme le racontent les Dernières nouvelles d'Alsace, l'escroc profitait de l'inattention de ses victimes pour photographier leur appartement. Il ne lui restait qu'à poster de fausses annonces sur un site de petites annonces de location et à trouver des locataires prêts à lui verser un, voire plusieurs mois, d'avance. Son bagout lui a permis de convaincre plusieurs candidats à l'emménagement. Une fois l'argent empoché - forcément du liquide -- l'escroc se volatilisait.

Déjà incarcéré pour des faits similaires

Preuve qu'à ses yeux le logement était un bon filon, l'homme utilisait également des locations Airbnb à travers la France comme base d'une autre arnaque du même type. À Bordeaux, Montpellier, Nantes ou Lille, il se faisait passer pour le propriétaire des lieux qu'il louait pour une semaine et encaissait au passage des loyers en avance auprès de candidats locataires trop crédules. Le prévenu, déjà condamné pour des faits similaires et sous le coup d'autres procédures, a mis en avant sa volonté de faire venir sa famille en Europe et de payer les passeurs pour justifier ses actes. Il n'a pas été placé sous mandat de dépôt. Il avait été incarcéré jusqu'en août 2020 pour purger deux peines antérieures prononcées pour des faits similaires.