Le fiasco d'un méga parc d'attractions turc à l'abandon

Il était censé devenir le plus grand parc d'attractions d'Europe. Au lieu de cela: des manèges et des statues rouillés.

Avec ses gigantesques statues de dinosaures et ses 17 montagnes russes, «Wonderland Eurasia», à Ankara, devait devenir le plus grand parc d'attractions d'Europe et une «source de fierté», selon le président turc Recep Tayyip Erdogan. Au lieu de cela, les coûteux manèges, qui rouillent depuis la fermeture du parc moins d'un an après son ouverture en mars 2019, sont devenus le symbole de la gabegie et de l'hubris de certains responsables du parti présidentiel, l'AKP.

L'étendue des problèmes affectant Wonderland Eurasia est apparue très vite. Deux jours après l'inauguration du parc, un train est resté bloqué au sommet d'une montagne russe. Les passagers ont été contraints de descendre du manège à pied. Les visiteurs ont aussi eu la mauvaise surprise de découvrir des sanitaires en piteux état, des attractions à moitié construites et des zones du parc interdites d'accès pour cause de chantier en cours.

En 2020, Wonderland Eurasia a baissé le rideau, laissant sur place des statues et des manèges en proie à la rouille et un vif sentiment d'amertume. «Ce dont Ankara avait besoin, ce n'était pas d'un parc d'attractions. C'était (d'une amélioration) des transports», regrette Tezcan Karakus Candan, présidente de la Chambre des architectes d'Ankara. «C'était un projet extravagant», ajoute-t-elle, soulignant qu'il existait déjà un autre parc d'attraction d'envergure dans la capitale turque.

Un gâchis d'au moins 420 millions d'euros de coûts

La municipalité a poursuivi en justice l'entreprise responsable de Wonderland Eurasia dans l'espoir d'en gagner le contrôle et de mettre le vaste terrain sur lequel il a été construit à profit. Une décision est attendue le 13 septembre. Selon l'actuel maire issu de l'opposition, Mansur Yavas, ce projet a coûté plus de 680 millions d'euros. Melih Gökçek, qui a dirigé Ankara de 1994 à 2017, conteste ce chiffre, évoquant un coût de 420 millions d'euros.

Wonderland Eurasia, qui fut d'abord appelé «Ankapark», était censé développer le tourisme à Ankara, une ville avant tout administrative, loin de posséder les charmes d'Istanbul ou des stations balnéaires du sud du pays. Melih Gökçek avait affirmé que le parc attirerait 10 millions de visiteurs annuels dans la capitale. Elle en a reçu la moitié en 2019.

Pour les détracteurs d'Erdogan, la construction d'un parc d'attractions sur un lieu symbolique participe de l'entreprise d'effacement de l'héritage d'Atatürk dont ils accusent le pouvoir. Pour Karakus Candan, seule une solution «radicale» permettrait de tourner la page. «Il faut donner les manèges (du parc) aux régions qui en ont besoin, réclamer des indemnités à Melih Gökçek pour les sommes gaspillées et utiliser cet argent pour reboiser» la zone, dit-elle.