Le désamour immobilier de Paris, c’est déjà fini!

Paris n’est plus boudée par les Franciliens. Les prix qui s’érodent dans la capitale font remonter le volume des ventes.

« Paris redevient à la mode », assure Me Thierry Delesalle, président de la commission des statistiques immobilières et notaire à Paris. Après une phase de désintérêt due à une soif d’espace et de verdure pendant les confinements successifs qui a notamment profité aux villes moyennes, le marché parisien retrouve un niveau de ventes élevé, selon les statistiques des notaires sur le marché immobilier résidentiel ancien en Île-de-France au premier trimestre 2022.

En l’espace d’un an, les ventes ont progressé de 18% à Paris. Le marché parisien est le plus dynamique de l’Île-de-France avec un nombre de transactions conséquent. La raison? Une modération des prix de vente (-1,2% en un an) qui encourage les potentiels acquéreurs à acheter. Les prix du mètre carré sont passés de 10.600 € à 10.520 € en 12 mois. Pour les mois à venir, les prix devraient d’ailleurs peu évoluer (+0,3% d’avril à juillet).

Moins de 10.000 € le mètre carré

Six arrondissements se situent même sous la barre des 10.000 € le mètre carré: le 12e (9680 €), le 13e (9240€), le 15e (9950 €), le 18e (9630 €), le 19e (8830 €) et le 20e (9010€). Le 15e rejoint ainsi les arrondissements périphériques à moins de 10.000 € le mètre carré.

La commune de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine (92), est même plus chère que Paris. Son prix au mètre carré est plus élevé que dans la capitale, soit 11.450 €, en hausse de 7% en un an.

« Les volumes de vente sont importants et les négociations sont intéressantes. Le marché parisien est fluide et dynamique avec un équilibre pour les vendeurs et pour les acquéreurs », analyse Me Thierry Delesalle. Le nombre de ventes trimestrielles d’appartements anciens à Paris a donc bondi de 13% en 10 ans.

Un mouvement de retour à Paris commence à se dessiner selon Me Thibault Gallot-Lavallée, notaire à Neuilly-sur-Seine: « De jeunes couples qui habitaient Paris ont ensuite déménagé dans des villes comme Bordeaux (33), Le Mans (72) ou l’Eure (27) et sont revenus pour acheter un pied-à-terre à Paris », observe-t-il. Alors que ces familles avaient décidé de quitter Paris et de travailler en région, elles reviennent travailler sur site à Paris 2 à 3 jours par semaine et elles télétravaillent en région le reste de la semaine. Lorsqu’elles sont sur site, elles logent dans un pied-à-terre qui prend la forme d’une petite surface, souvent un studio. Un moyen de revoir leurs familles et de se constituer un patrimoine.