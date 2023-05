Le départ surprise de Michel Sardou qui vend son manoir normand

Le chanteur Michel Sardou se sépare de sa résidence secondaire située à Vauville, dans le Calvados, propriété qu’il détenait depuis presque 15 ans.

Michel Sardou vend son manoir normand, situé à Vauville, près de Deauville (14). Le chanteur va donc quitter la Normandie, d’où était originaire son épouse, Anne-Marie Périer, ancienne rédactrice en chef du magazine Elle . Il a pourtant suffi d’une photo pour que l’interprète des «Lac du Connemara» (1981) tombe sous le charme du manoir de la Haulle, il y a presque 15 ans. En sortant d’un dîner au restaurant, il passe devant une agence immobilière et aperçoit une annonce qui retient son attention. Le chanteur ne perd pas une minute et réveille l’agent en charge de la vente du manoir, à minuit et demi. Dès le lendemain, il visite le bien datant du 16e siècle avec son épouse, sous la neige, et décide de faire une offre à la propriétaire des lieux, une Britannique qui élevait des alpagas. Un vrai coup de cœur, donc, pour ce manoir représentatif de l’architecture normande avec ses colombages et sa pierre de Caen.

Plus de haras pour ses chevaux

Michel Sardou devait même en faire sa résidence principale quand il aurait achevé sa tournée en 2024. Le chanteur a en effet décidé d’effectuer une ultime tournée quatre ans après son dernier concert, et ce à l’âge de 76 ans. La dernière représentation se tiendra d’ailleurs en mars 2024 au Paris La Défense Arena. « Ah oui, je suis carrément normand aujourd’hui. Si j’ai un appartement parisien, ici c’est ma résidence principale », confiait-il à Ouest-France en 2011. Le couple était même inscrit sur les listes électorales à Vauville.

Écurie radiée

Pourquoi s’est-il séparé de ce bien alors? Est-ce à cause de la vente du haras du Quesnay, où les chevaux du chanteur avaient élu domicile? « Maintenant je ne saurais plus où mettre mes chevaux. J’étais chez moi au Quesnay, je faisais ce que je voulais, j’allais, je venais... C’est un peu triste que ce soit terminé », confiait-il au Pays d’Auge en décembre dernier. Le chanteur s’était également lancé dans l’élevage de chevaux mais il a cessé cette activité. « Ça coûte une fortune. Pourtant j’ai gagné pas mal de courses, j’étais content, c’est davantage une déception d’éleveur ». L’écurie Michel Sardou a été radiée le 2 mai dernier, selon le site Société.com . Un lien avec son départ soudain donc?

En tout cas pour la commune, c’est un départ surprise. La maire de la commune, Régine Curzydlo, ne cache pas sa déception. « Je suis très triste de leur départ. Nous nous entendions très bien, Anne-Marie est une femme formidable. Nos échanges étaient toujours amicaux. À Vauville, tout le monde regrette de les voir partir », s’attriste-t-elle auprès d’Actu.fr. Cette vente n’est pas une première pour Michel Sardou qui a déjà déménagé 27 fois.