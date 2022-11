Le conseil syndical reste méconnu dans les copropriétés

Plus du tiers des copropriétaires ignorent l’existence du conseil syndical avant d’emménager dans leur appartement. Et ils sont peu nombreux à être attirés par ce rôle.

Qu’est-ce que le conseil syndical? Interrogés en septembre dernier par l’institut OpinionWay, 37% des copropriétaires avouent ne pas connaître l’existence du conseil syndical avant d’emménager dans leur bien. De plus, 1 copropriétaire sur 5 est dans l’incapacité de définir son rôle et ses missions et de voir les différences entre le conseil syndical et le syndic de copropriété. L’administrateur de biens White Bird, qui gère 250 immeubles en qualité de syndic, s’est intéressé à la perception du conseil syndical par les copropriétaires, sachant que 45% des Français vivent en copropriété.

Le conseil syndical est un élément obligatoire au sein d’une copropriété depuis la loi Bonnemaison du 31 décembre 1985. Il est élu pour une durée maximale de trois ans et est constitué de copropriétaires. Les ¾ des 528 copropriétaires interrogés par Opinion Way entre le 3 août et le 1er septembre dernier savent que les membres du conseil syndical sont des occupants de leur immeuble. D’ailleurs, 71% sont capables de les identifier au sein de leurs copropriétés. Parmi eux, 84% de répondants de 65 ans et plus et 55% de répondants de moins de 35 ans. Des différences générationnelles apparaissent donc. De même, ceux qui interagissent le plus régulièrement avec leur conseil syndical sont des seniors, 69% contre 47% des moins de 35 ans. « Peuvent être membres du conseil syndical: les copropriétaires, les conjoints, ou partenaires liés par un Pacs, les ascendants ou descendants des copropriétaires, les représentants légaux des copropriétaires (parent, association), les usufruitiers, les bénéficiaires d’un contrat de location-accession ou d’une vente à terme », énumère l’Agence nationale pour l’information sur le logement, Anil.

Une fonction chronophage

Le conseil syndical est le trait d’union entre les copropriétaires et le syndic . Il assiste le syndic dans le choix des prestataires par exemple et contrôle son action comme la répartition des dépenses. Il veille à la gestion de la copropriété et agit en qualité de conseil auprès des résidents. Un rôle que 7 copropriétaires sur 10 identifient clairement. Cependant, les copropriétaires désireux de faire partie du conseil syndical ne se bousculent pas au portillon. Ainsi, 80% des copropriétaires admettent qu’il est difficile de motiver les habitants à intégrer le conseil syndical, essentiellement en Île-de-France. « Le conseil syndical joue un rôle essentiel dans la valorisation d’un bien collectif, en contribuant à maintenir les parties communes du bâtiment en bon état, mais aussi en impulsant et en fédérant les copropriétaires autour de grands chantiers communs, comme répondre par exemple aux enjeux de rénovation énergétique », explique Delphine Merle, cofondatrice de White Bird.

Qu’est-ce qui rebute les copropriétaires dans cet engagement? Le temps requis par cette activité considérée comme chronophage aux yeux des 2/3 des personnes interrogées. De même, cette fonction peut être une source de mésentente avec les voisins, selon 1/3 des participants. Le conseil syndical peut être amené à gérer les conflits entre habitants ou à prendre des décisions loin de faire l’unanimité pour limiter l’explosion des prix de l’énergie et des factures de chauffage par exemple. « On ne doit pas prendre cet engagement à la légère: cela demande certes du temps, mais aussi des qualités d’analyse et de dialogue pour prendre les bonnes décisions et défendre les intérêts des copropriétaires. Mais pour toutes celles et ceux qui désirent prendre part à la vie de leur immeuble, c’est une fonction idéale, car rappelons-le: une copropriété bien entretenue, c’est un patrimoine valorisé », commente Delphine Merle.