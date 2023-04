La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020 prévoit diverses mesures dont le compost obligatoire à compter de 2024.

Le compost obligatoire, c’est pour bientôt !-iStock-Daisy-Daisy

Valorisation des biodéchets

Avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, une solution de collecte des restes alimentaires est prévue pour tous les Français afin qu’ils puissent valoriser leurs biodéchets en compost ou biogaz. Chaque collectivité est invitée à trouver des solutions pour que les foyers puissent trier leurs déchets alimentaires. L’obligation de valoriser ses biodéchets entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Particuliers et professionnels sont concernés par cette nouvelle obligation. En France, les déchets alimentaires représentent environ 30 % de ce que l’on jette, soit plus de 80 kg/habitant/an d’après l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Or, stockés ou incinérés en déchetterie, ils dégagent du méthane, un hydrocarbure naturel présent dans l’air et qui est l’un des principaux gaz à effet de serre.

Le compostage en pratique

À partir du 1er janvier 2024, tous les Français devront donc composter leurs biodéchets, soit en utilisant un composteur individuel, soit un composteur collectif. Pour celles et ceux qui ont un jardin, un composteur grand volume est une solution à envisager. En appartement, on peut se tourner vers le composteur de cuisine, petit et pratique. Il existe des modèles électriques et automatiques ou encore des composteurs bokashi, venus tout droit du Japon. Enfin, n’oublions pas les lombricomposteurs dans lesquels des vers de terre se nourrissent des déchets. Que peut-on mettre au compost ? De tout ou presque ! Épluchures de fruits et légumes, marc de café, cartons (sans plastique et autres agrafes), sachets de thé et d’infusions, coquilles d’œufs… Évitez en revanche de mettre vos déchets de poissons, viandes et produits laitiers car ils peuvent dégager des odeurs nauséabondes. De même, les agrumes ne sont pas à mettre au compost à cause de leur acidité. Et que faire du compost ? Vous pouvez l’employer pour améliorer la terre de votre jardin et pour fertiliser vos plantes. Vous pouvez aussi faire ce que l’on nomme du compostage de surface. Ainsi, limaces et autres escargots s’attaquent en premier aux épluchures et n’ont (normalement) plus d’appétit pour vos courgettes et autres radis.

Et si on ne composte pas en 2024 ?

Qui dit loi et nouvelles obligations dit condamnation en cas de non-respect de ces dernières. À l’heure actuelle, aucune sanction n’est appliquée si on ne valorise pas ses biodéchets. Toutefois, le non-respect des règles en vigueur en matière de tri des ordures ménagères vous expose à une amende de deuxième classe d’un montant compris entre 35 et 75 €. Pour l’heure, près de 50 % des Français possèdent une solution de compostage. La valorisation des biodéchets est donc plutôt bien ancrée dans les habitudes des consommateurs. Un petit conseil : si vous avez des peaux de bananes bio, vous pouvez faire votre propre engrais. L’eau de banane est riche en potassium, en magnésium et en fer et aide vos plantes à fleurir et vos fruitiers à produire de beaux fruits.