Le classement des pays européens qui taxent le plus les automobilistes

Les automobilistes belges sont les plus taxés d'après l'Association des constructeurs européens d'automobiles (illustration). (Pixabay / MikesPhotos)

L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a publié son classement des pays européens qui taxent le plus les automobilistes. C'est en Belgique, en Autriche et en Finlande que la pression fiscale est la plus forte. La France arrive 8e.

TVA, taxe de vente, taxe d'immatriculation, taxe de circulation annuelle, taxe sur les carburants : la pression fiscale qui pèse sur les automobilistes est forte. L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a ainsi publié son classement des pays européens où ces taxes sont les plus élevées.

Ainsi, les recettes fiscales des véhicules à moteur s'élèvent au total à 398 milliards d'euros sur les principaux marchés de l'UE, d'après les données publiées jeudi 29 avril par l'ACEA. Un chiffre en hausse de 3 % par rapport à l'année dernière.

Les automobilistes belges les plus taxés

Il y a bien sûr de grands écarts entre l'Allemagne, qui détient le plus grand parc automobile et engrange 99,9 milliards d'euros grâce à ces taxes, et l'Irlande avec ses 6,2 milliards d'euros. L'Etat français récupère de son côté 86,4 milliards.

Mais en considérant les recettes fiscales moyennes par véhicule, c'est la Belgique qui arrive en tête du classement avec 3 187 euros par véhicule et pas an perçus par l'Etat. Viennent ensuite l'Autriche (2 678 euros), la Finlande (2 523 euros), l'Irlande (2 438 euros) et le Danemark (2 251 euros). La France arrive en 8e position avec 1 911 euros par véhicule et par an. C'est moins qu'en Allemagne (1 963 euros).

Les Espagnols bien lotis

Derrière la France, on trouve l'Italie (1 727 euros), la Suède (1 561 euros), le Portugal (1 528 euros) et la Grèce (1 264 euros). L'Espagne se classe en dernière position avec 1 068 de recettes fiscales tirées de l'automobile.

« Les taxes sur les véhicules, les routes et les carburants génèrent d'énormes recettes publiques chaque année dans l'UE. Ces revenus devraient aider à financer les infrastructures de recharge et de ravitaillement nécessaire pour faire face à l'adoption rapide par le marché des véhicules électriques », a déclaré le directeur général de l'ACEA, Eric-Mark Huitema.