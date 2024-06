Le château des frères Bogdanoff menace de s’effondrer

Des poutres de la toiture du château d’Esclignac, dans le Gers, ancienne propriété de Grichka et d’Igor Bogdanoff, sont tombées récemment. L’association Sauvegarde du patrimoine gascon alerte sur le péril que court le château.

« Le dernier château gascon encore debout ne fêtera pas ses mille ans » , assène Cédric Davant-Lannes, président de l’association Sauvegarde du patrimoine gascon. L’état de délabrement du château d’Esclignac, à Montfort, dans le Gers, qui aura mille ans en 2034, n’est pas nouveau (une première poutre était tombée en 2017) mais il s’aggrave. « Il risque de s’effondrer », alerte Cédric Davant-Lannes. La moitié des poutres de la toiture est tombée sur le sol du quatrième étage, soit 40 tonnes de débris. « On ne peut plus marcher au quatrième étage », assure-t-il. La toiture résiste encore en partie grâce à un conduit de cheminée, un équilibre précaire qui ne tient qu’à un fil. Une brèche laisse passer l’eau dans la propriété. Toutefois, ce péril que court le château ne menace pas de maisons ou écoles situées aux alentours, ce qui explique sûrement le statu quo sur le devenir de la propriété. Le château est effectivement situé en plein milieu d’un champ.

Aucuns travaux depuis 1950

Le bien était la propriété des frères Bogdanoff , qui se sont rendus célèbres en animant une émission de science-fiction sur TF1 dans les années 80. Mais les jumeaux sont décédés coup sur coup, le 28 décembre 2021 pour Grichka et le 3 janvier 2022 pour Igor. Ils avaient fait l’acquisition de la demeure en 1986. Des reproches formulés par des habitants du village fusaient déjà par le passé sur le manque d’investissement des frères Bogdanoff dans les travaux du château, construit sur d’anciennes ruines romaines. Igor avait rétorqué que les gens « les pensent plus riches qu’ils ne le sont » en raison de « leur notoriété. » Cédric Davant-Lannes assure que les Bogdanoff avaient promis de souscrire un crédit de 10.000 euros auprès de leur banque pour effectuer des travaux mais qu’ils n’ont rien fait. Le château n’a pas connu de rénovation depuis 1950.

Cédric Davant-Lannes avait lancé une collecte de dons en ligne via Dartagnans, un site de financement participatif dédié au patrimoine culturel, et avait récolté 3000 euros (en réalité 2400 si on retire les frais afférant à Dartagnans). Cette somme a servi pour le platelage du pont-levis du dernier château gascon du territoire. Cédric Davant-Lannes en est persuadé, il n’aurait pas pu récolter plus d’argent, le château étant privé et appartenant aux Bogdanoff , qui ont «mauvaise presse ». Les héritiers, les cinq frères et sœurs de Grichka, ont refusé la succession, « ils ont refusé cette contrainte ». Les six enfants d’Igor attendent le transfert de propriété. « Il faut qu’ils parviennent à vendre le château et que quelqu’un le refasse », espère Cédric Davant-Lannes. « Je ne comprends pas que la Drac qui peut se substituer aux propriétaires s’ils sont défaillants, ne l’ait pas encore fait », assène-t-il.