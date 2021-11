Le chantier de l’Université de Chicago à Paris est lancé

Situé dans le 13e arrondissement, le programme mêle près de 2500 m² de locaux universitaires et la construction de 89 logements. Inauguration prévue en 2024.

À deux pas de la Bibliothèque François Mitterrand et du campus universitaire des Grands Moulins, ce secteur du 13e arrondissement de Paris en plein chantier aime à se décrire comme le nouveau quartier latin de la capitale. Il est vrai qu’aux côtés de l’Inalco (Langues O) ou de l’Institut français de la mode, le secteur s’apprête à recevoir les nouveaux locaux de la prestigieuse Université de Chicago. L’opération pilotée par le promoteur Icade permettra d’installer au-dessus d’une chape couvrant les voies ferrées de la gare d’Austerlitz un bâtiment universitaire ainsi que 86 appartements destinés à la vente.

Sur une parcelle rectangulaire qui sera densément construite, l’opération a été conçue comme un dialogue franco-américain entre les locaux universitaires conçus par l’architecte internationale Jeanne Gang originaire de Chicago avec son cabinet Studio Gang et les Parisiens de Parc architectes pour les logements. Au vu des contraintes d’urbanisme, l’architecte américaine, habituée à dessiner des tours audacieuses mais aussi des volumes audacieux, a dû s’en tenir à des formes très rectangulaires. Mais cela n’a pas empêché un travail fin sur la matière, sur les lignes avec quelques résultats originaux.

Dialogue franco-américain

Sous l’appellation «Best of both» (le meilleur des deux mondes), l’Américaine francophone et francophile (elle a notamment étudié l’architecture à Versailles) dont ce sera la première réalisation française a voulu travailler la pierre locale avec des colonnades évoquant les cathédrales tandis que les Français de Parc architectes ont utilisé abondamment la terre cuite que l’on retrouve souvent à Chicago. Ces colonnades de pierre calcaire de Saint-Maximin dans l’Oise que Jeanne Gang a baptisées «stone sticks» ne sont pas une coquetterie décorative: elles contribuent au bon bilan carbone de l’opération, font effet de brise-soleil et participent à la structure du bâtiment car si elles sont fines, elles comportent un cœur de fibre de verre. Et le tout vient affiner la silhouette massive du bâtiment. «It makes it feel léger», résume Jeanne Gang.

Les travaux officiellement lancés à la mi-novembre doivent déboucher sur une inauguration en janvier 2024 de ce nouveau centre de l’Université de Chicago qui permettra de tripler la surface de la modeste antenne actuelle, située à proximité du nouveau site qui va s’élever au 39-45 rue des Grands Moulins. Les nouveaux locaux permettront d’accueillir enseignants, étudiants, anciens élèves et partenaires et donneront la place à 100 étudiants supplémentaires par an pour étudier à Paris. Les lieux devraient également accueillir un Institut de Recherche des Études Internationales.

Des tarifs à la hauteur

Le bâtiment sera équipé, entre autres, d’un amphithéâtre, d’une salle polyvalente, de salles de travaux pratiques et de jardins situés au rez-de-chaussée et sur le toit, rappelant le campus de Chicago. Il accueillera aussi une petite bibliothèque, des espaces de travail dédiés aux équipes de recherche et aux chercheurs invités, des salles évènementielles pour les conférences et les colloques, ainsi que des espaces récréatifs. Quant au programme de logements neufs, baptisé «Michigan Garden», il comportera 89 logements, du studio de 24,4 m² au 5 pièces de 122,7 m². La plupart des appartements bénéficient d’un espace extérieur privatif avec un balcon filant, les tarifs quant à eux sont à la hauteur de la pénurie de logements neufs dans la capitale: de 397.400 euros à 1,68 million.

