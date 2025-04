Le calendrier 2025 de l’Impôt sur le Revenu

Le taux du prélèvement à la source

Le taux du prélèvement à la source qui s’applique sur vos revenus apparaît sur votre avis d’imposition. Il est modifiable tout au long de l’année. Les salariés peuvent choisir un taux «par défaut». Un changement important à partir du 1er septembre 2025: si votre couple est soumis à une imposition commune, le taux individualisé sera appliqué automatiquement, et non plus choisi sur option.