Le brutal coup d'arrêt de la construction se confirme

Les permis de construire de logements en France ont sans surprise subi un violent coup d'arrêt de mars à fin mai (Crédits photo : Wikimedia Commons - Lionel Allorge )

Les promoteurs avaient déjà annoncé qu'après un très mauvais premier trimestre, le deuxième serait catastrophique. La construction neuve est en recul annuel de 44%.

Les permis de construire de logements en France ont sans surprise subi un violent coup d'arrêt de mars à fin mai, de même que les mises en chantier, dans un contexte de crise sanitaire et de confinement, montrent des statistiques publiées jeudi. Entre mars et mai, soit en gros la période de confinement décrétée en France contre la propagation du coronavirus, la construction de 53.900 logements a débuté en France, selon les chiffres dévoilés jeudi par le gouvernement. C'est une chute de 44% environ par rapport à un an plus tôt, sans surprise alors que de multiples chantiers ont dû s'arrêter pendant des semaines, le temps de mettre en place des mesures sanitaires.

Ce recul a touché de manière globalement uniforme les différents types de logements, qu'il s'agisse des immeubles, des maisons - soit l'essentiel du marché - ou des «individuels groupés», c'est-à-dire par exemple les programmes de lotissements par un seul promoteur. En ce qui concerne l'avenir, les mairies ont par ailleurs largement cessé l'examen des projets immobiliers durant la période, comme en témoignent chiffres du gouvernement. Les permis de construire ont chuté de 40% à 65.700 unités. Comme pour les mises en chantiers, le coup de frein sur les permis a touché de manière globalement homogène tous les types de logements.

Recul de 100.000 logements autorisés

«Le début du confinement généralisé à partir du 17 mars a clairement marqué une rupture. En effet, les autorisations étaient très dynamiques avant le confinement», a commenté le ministère dans un communiqué. «Les autorisations délivrées ont en revanche fortement diminué au cours de la deuxième quinzaine de mars (...). Cette baisse, de même que celle des mois suivants, est à mettre en regard des fortes contraintes induites par le confinement sur l'activité des services d'instruction, l'instruction des permis de construire étant encore très peu dématérialisée», ajoute le ministère, qui note toutefois qu'en mai, le nombre de permis délivrés est reparti légèrement à la hausse par rapport à avril dans un contexte de déconfinement progressif. Le mois dernier, la fédération des promoteurs immobiliers (FPI) estimait que le nombre d'immeubles autorisés allait reculer de 100.000 logements cette année, un chiffre qui ne tient même pas compte des maisons individuelles, l'autre pilier du marché.