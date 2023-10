Avez-vous entendu parler du béguinage ? Il s'agit d'un concept né au 13e siècle dans le Nord de l'Europe et qui, depuis les années 1990, s'adresse aux retraités.

Le béguinage pour retraités-iStock-Yaraslau Saulevich

Qu'est-ce que le béguinage ?

Autrefois, un béguinage était un regroupement de bâtiments communs et de logements individuels situés dans un espace clos. Des communautés religieuses composées de béguines y vivaient. Les béguinages d'aujourd'hui reprennent ce concept. Mais, à la place des religieuses, on trouve des personnes âgées.

Anciens sites rénovés et nouveaux projets développés

Plusieurs bailleurs sociaux ont décidé de miser sur le concept du béguinage en rénovant d'anciens sites ou bien en s'inspirant d'anciens modèles afin d'en construire de nouveaux. Les logements sont adaptés aux personnes âgées. Il s'agit, par exemple, de maisonnettes individuelles plain-pied. Dans le département du Pas-de-Calais, un label « béguinage » a même été créé. Pour l'obtenir, il faut que les logements respectent divers critères en lien avec l'aménagement extérieur, l'adaptation du logement, ses performances énergétiques…

Objectifs du béguinage

Le béguinage permet de proposer des logements décents aux retraités aux revenus modestes. De plus, c'est un concept social et solidaire qui aide à lutter contre l'isolement des personnes âgées. De nos jours, les membres d'une même famille ne vivent pas forcément dans la même région voire dans le même pays et beaucoup de seniors se retrouvent seuls et isolés. Or, la solitude et l'isolement accélèrent le déclin physique de ces derniers. Le béguinage permet aux personnes âgées de vivre à proximité d'autres retraités. Tous sont indépendants mais soucieux du bien-être et du bien-vivre de leurs voisins. Les différents objectifs du béguinage sont les suivants : éviter ou reporter une admission en EHPAD ; lutter contre la solitude et l'isolement ; faire preuve de solidarité et de bienveillance ; permettre aux retraités d'accéder à des logements de qualité et aux loyers modérés ; s'ouvrir aux autres (retraités, associations, écoles…).

Le béguinage : informations supplémentaires

Il existe des projets de béguinage catholiques et laïques. Si la dimension religieuse les distingue, leurs points communs sont, entre autres, la solidarité et la fraternité. Un site de béguinage compte une dizaine voire une vingtaine de logements équipés et des espaces communs dont un jardin. Le béguinage s'adresse aux personnes âgées (à partir de 60 ans environ) autonomes qui souhaitent continuer à vivre chez elles et qui veulent intégrer une communauté afin de partager diverses activités avec d'autres seniors. Les résidents peuvent aussi rejoindre des associations et prendre part à des activités de bénévolat au sein des écoles, par exemple, où les rencontres intergénérationnelles ont du succès auprès des plus jeunes. Parfois, au sein des béguinages, un coordinateur/une coordinatrice ou un hôte/une hôtesse intervient pour, à titre d'exemple, conseiller les personnes âgées ou encore les aider à organiser des activités. Pour trouver un site de béguinage, vous pouvez vous rapprocher de votre mairie, de votre CCAS ou encore de votre conseil départemental. Enfin, il est à noter que les résidents peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) et/ou de l'APL (aide personnalisée au logement).