Lancer des travaux de rénovation depuis Whatsapp, c'est possible

Une start-up propose un moyen original de déboucher sur un devis pour ses travaux de rénovation: une conversation sur la célèbre messagerie guidée par un chatbot.

«Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil», disait une ancienne publicité d'un opérateur téléphonique. Et si les travaux de rénovation actuels devenaient aussi simples à lancer qu'une conversation Whatsapp? C'est en partant de cette idée qu'Anthony Loivel et Alexia Uri ont décidé de lancer Urenov. Un service qui se définit comme le «premier simulateur de coût de travaux sur Whatsapp».

Depuis quelques années, les services se multiplient pour promettre aux particuliers de leur faciliter cette épreuve toujours pénible que sont les travaux. Ils misent évidemment tous sur Internet pour faciliter la démarche mais aucun n'avait pensé jusque là à lancer la démarche comme une conversation avec un proche. «Nous avons voulu utiliser un nouveau canal pour marquer notre approche différente, souligne Alexia Uri. Nous voulons donner de la transparence à un secteur qui reste trop souvent opaque.»

Suivi digital du chantier

Concrètement, le site de Urenov renvoie vers la messagerie Whatsapp où la personne souhaitant effectuer des travaux lance la conversation. L'intelligence artificielle prend le relais pour fluidifier les échanges et apporter le maximum de précisions. Au terme d'une série de questions réponses, l'utilisateur qui est allé au bout de la procédure, obtient un pré-devis sur la base des tarifs négociés par l'enseigne. Un conseiller de la start-up doit ensuite rappeler dans les 24 heures pour permettre au client d'être mis en relation avec des artisans sélectionnés et de finaliser son devis. La suite du chantier (photos, vidéos, agenda, etc.) pourra d'ailleurs toujours être suivie sur Whatsapp.

La start-up se rémunère auprès des artisans comme apporteur d'affaires et assure une sélection d'artisans disposant d'assurance et d'une décennale. Le cercle doit s'élargir progressivement par un système de cooptation et, évidemment, les artisans sont évalués et notés par les clients de manière à faciliter les choix. Ces nouveaux outils digitaux apportent facilité et originalité à ce service tout récent mais c'est évidemment la qualité des travaux au juste prix qui permettra d'en assurer la pérennité.