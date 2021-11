Lancement d’une nouvelle SCPI par La Française REM : LF Avenir Santé

Le groupe La Française REM annonce le lancement de sa nouvelle SCPI LF Avenir Santé, qui se positionne sur le secteur médico-social en cœur de ville et se présente comme « un véhicule innovant et complémentaire des fonds investissant sur des actifs de santé ». Accessible aux épargnants à partir de 300€, cette SCPI sociétale cible la constitution d’un portefeuille diversifié d’actifs immobiliers dans le domaine de la médecine de ville, d’établissements de soins de courte durée (cliniques, hôpitaux), de centres de rééducation, de résidences seniors ainsi que d’EHPAD, avec une dimension européenne.

Le secteur de la santé est au cœur de forts enjeux sociétaux

La pandémie de Covid-19 a cruellement mis en lumière le déficit de structures de soins adaptées et la pénurie de personnel et de matériel pour prendre en charge la patientèle. La promotion de la santé et la prévention sanitaire sont de facto devenues des priorités pour l’Etat, de façon à garantir dans les années à venir la meilleure prise en charge médicale possible d’une population vieillissante. L’offre immobilière est aujourd’hui partiellement inadaptée aux besoins de la société, ne permettant pas suffisamment le maintien à domicile des personnes âgées ou malades. D’autre part, le rôle stratégique des soignants implique de les replacer au centre de l’organisation des établissements de soins, que ce soit dans le domaine strictement médical ou dans celui de la dépendance liée au grand âge. Ces réflexions conduisent à une contrainte commune, qui devient aujourd’hui un critère incontournable pour le développement des actifs immobiliers de santé : la recherche de proximité, que ce soit au bénéfice du personnel soignant ou des patients pris en charge.

Les besoins médicaux sont immenses pour les 10 ou 20 ans à venir : le vieillissement de la population est une tendance démographique lourde et prévisible - on estime à 57% la hausse du nombre de seniors indépendants et à 30% celle des seniors dépendants à horizon de l’année 2035 par rapport à 2015 -, les dépenses de santé des seniors âgés de 70 à 74 ans sont 8 fois plus élevées que celles des jeunes adultes de 20/24 ans, et le nombre de personnes souffrant d’affections de longue durée est appelé à fortement augmenter dans les 20 ans à venir, ce nombre ayant déjà connu une hausse de 40% sur les 10 dernières années. Pour accompagner cet accroissement inévitable des dépenses de santé, le gouvernement a assoupli le numerus clausus des études de médecine : le nombre de médecins qui a déjà progressé de 10.000 depuis 2012 devrait encore sensiblement évoluer à la hausse au cours de la prochaine décennie. D’autre part, les médecins seront dans 20 ans majoritairement des femmes, et plus souvent des salariées que des libérales. Et il faudra des structures immobilières adaptées pour permettre à ces praticien(ne)s d’exercer dans les meilleures conditions auprès de leurs patients.

LF Avenir Santé : une SCPI innovante dédiée à la mutation future de l’offre de soins

Le projet de La Française REM est particulièrement innovant car il se fonde sur l’analyse préalable des besoins prévisionnels en matière de santé, pour ensuite sélectionner les actifs immobiliers les plus pertinents, à la fois en terme de sécurité et de rentabilité locative, mais aussi en terme de valorisation dans la durée.

Plusieurs types de biens ont ainsi été identifiés par la société de gestion :

Des locaux de médecine de ville, regroupant plusieurs professionnels de santé ce qui induit une plus grande fluidité dans le parcours de soins (maisons de santé pluridisciplinaires, cabinets de médecine générale, cabinets dentaires, centres de radiologie, etc.)

Des biens immobiliers dans le domaine du traitement de court-séjour évolutif comme les cliniques ou les hôpitaux spécialisés (centres de dialyse, cliniques MCO, logements annexes pour les familles de patients)

Des établissements de traitement de moyen séjour incluant des lieux de rééducation et de prise en charge (cliniques spécialisées, centre de cures thermales, thalassothérapie)

Des actifs de traitement de long séjour, dits « générationnels », avec des structures pour la petite enfance, ou dédiées à la prise en charge du grand âge et de la fin de vie (crèches, résidences seniors services, EHPAD)

« Notre objectif est de saisir dès aujourd’hui les opportunités que propose le marché, au travers d’une offre innovante de produits immobiliers de santé. Au sein d’un secteur en pleine mutation, nous souhaitons créer la SCPI qui sélectionnera des actifs médico-sociaux en adéquation avec les nouveaux besoins, de la médecine de ville au logement alternatif. Capitaliser sur notre expertise et nos convictions sociales et durables nous permettra de relever à vos côtés les enjeux de l’immobilier de santé de demain » résume Philippe Depoux, Président de La Française Real Estate Managers, en s’adressant aux futurs associés de la SCPI LF Avenir Santé.

« Cette décennie sera certainement celle de l’explosion des besoins et de la demande sur le marché de l’immobilier de la santé. Nous avons donc souhaité élaborer un produit pouvant couvrir encore plus globalement les différents secteurs de ce marché. LF Avenir Santé, nous en sommes persuadés, saura à la fois se révéler un investissement louable, utile et performant en intégrant vos allocations SCPI » complète Thierry Sevoumians, Directeur Général de La Française AM Finance Services.

La SCPI LF Avenir Santé est accessible à la souscription à partir d’une part à 300€ TTC, avec un délai de jouissance au 1er jour du 4ème mois suivant la date de souscription, une durée de placement recommandée de 9 ans, et une commission de souscription maximum de 9% HT (10,8% TTC). L’allocation immobilière de la SCPI LF Avenir Santé sera européenne (Etats membres ou ancien membres de l’UE) et à 90% -minimum- spécialisée sur le secteur de la santé (activités en lien avec le secteur médico-social).