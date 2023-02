La villa de l’acteur Jim Carrey est en vente pour plus de 26 millions d’euros

Il s’agit d’un havre de paix avec une piscine cascade, un sauna et un espace yoga, en plein cœur de Los Angeles.

Si vous rêvez de vivre dans la propriété de l’acteur de The Mask , votre souhait pourrait devenir réalité à condition de débourser 28.900.000 $, soit 26.942.000 euros environ. Une propriété que Jim Carrey a acquise après quelques années difficiles. Il a dû travailler chaque jour en tant qu’agent de sécurité après les cours pour tenter de vivre décemment. Il s’est ensuite lancé dans la comédie à la fin des années 70 et est devenu imitateur dans des cabarets. C’est The Mask , où il incarnait une créature verte, qui a attiré les projecteurs sur lui.

Construite en 1951, la villa composée d’un étage et dotée de 5 chambres et 9 salles de bain est pour la première fois sur le marché depuis presque trente ans. C’est un havre de paix de 1180 m² en plein cœur de Los Angeles, en Californie, avec sa piscine cascade , son pool house, son sauna et son hammam. Un espace extérieur est réservé aux amateurs de yoga et de méditation, indique Sotheby’s International Realty , chargé de la vente. Pour les plus sportifs, un court de tennis est également accessible ainsi qu’une grande salle de sport.

Des puits de lumière

La propriété s’étend sur 8000 m² de végétation luxuriante, parsemée d’arbres majestueux et d’herbes hautes. À l’intérieur, on retrouve cette sensation de sérénité. La façade classique cache un intérieur contemporain où des baies vitrées s’ouvrent sur un patio. Des puits de lumière au plafond inondent la maison d’un éclairage naturel. Un balcon complète la suite parentale et la salle de petit-déjeuner circulaire donne sur des poiriers en fleurs. Quant aux plafonds, ils laissent voir les poutres apparentes peintes en blanc. La salle de bain est elle aussi apaisante grâce à ses panneaux de bois et à sa majestueuse cheminée. Un théâtre art déco avec ses canapés recouverts de mohair et ses colonnes en bois complète le bien et offre la possibilité de visionner des films sur un large home cinéma.

Une propriété préservée, à l’abri des regards. Jim Carrey a déclaré au Wall Street Journal que la propriété avait été « un lieu d’enchantement et d’inspiration » pour lui pendant « 30 années très créatives et prospères . Chaque nuit, les hiboux me chantaient des berceuses et chaque matin, je sirotais ma tasse de café avec les faucons et les colibris, sous un grand pin géant. »