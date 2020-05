La valorisation des biodéchets par UpCycle

Alors que la tendance du zéro déchet est adoptée par un nombre croissant de personnes, divers organismes invitent à valoriser les biodéchets. C'est le cas notamment d'UpCycle.

Biodéchets : de quoi s'agit-il ?

UpCycle agit pour la valorisation des biodéchets

Pourquoi et comment valoriser ses biodéchets ?

Les biodéchets sont tous les déchets naturels biodégradables et alimentaires. Les restes de repas, le marc de café, les épluchures de fruits et légumes, les coquilles d'œufs... Ce sont là différents exemples de biodéchets. Ces derniers ne représentent pas moins d'un tiers des déchets produits par les Français. Mais à une époque où la réduction de ces derniers est au cœur des préoccupations, le pays a décidé d'agir. C'est pourquoi, « la loi prévoit que tous les particuliers disposent d'une solution pratique de tri à la source de leurs biodéchets avant 2025 » (une directive européenne donne la date butoir du 31 décembre 2023 mais la France a opté pour un délai plus long). Pourquoi est-il important de valoriser les biodéchets et de les séparer des autres ? Parce que leur mise en décharge est synonyme d'émissions de gaz à effet de serre. De plus, entassés dans un environnement privé d'oxygène, ils émettent du méthane au pouvoir réchauffant 25 fois plus important que celui du CO2 (qui lui peut aussi être produit en incinérant les déchets). Les déchets verts et alimentaires, incinérés avec les OMR (Ordures Ménagères Résiduelles), ce sont « trois millions de tonnes d'équivalent C02 émis par an, soit les émissions annuelles équivalentes à 880 000 voitures en circulation » explique UpCycle qui agit depuis près de 10 ans.Depuis 2011, UpCycle travaille sur « le rétablissement du cycle de la matière organique, de la fourche à la fourchette... à la fourche ». En outre, depuis 2016 l'entreprise installe « des systèmes de compostage sur site, [...] la solution optimale pour nombre de [ses] clients » estime l'équipe UpCycle. Car, si l'ensemble des biodéchets était composté, cela permettrait de fertiliser annuellement 150 000 hectares. Cela signifie que plus de 50 % des surfaces maraîchères françaises « pourraient profiter de cet or brun ». UpCycle précise que « les professionnels produisant plus de 10 tonnes par an de biodéchets, et [plus] de 60 litres par an pour les huiles, sont déjà soumis à [l'obligation de tri à la source] depuis le 1er janvier 2016 », une obligation bientôt généralisée à tous les producteurs français qui, s'ils ne la respectent pas, encourent des sanctions pénales et administratives.Dans son livre blanc intitulé Mettre en place le tri et la valorisation des biodéchets, UpCycle donne divers conseils pour valoriser les déchets verts et alimentaires. Le compostage est une solution. « Le compost est une source de fertilité très intéressante pour les sols agricoles. Le compost a deux intérêts majeurs : il solutionne l'appauvrissement des sols agricoles et est un outil de lutte contre le réchauffement climatique » explique ainsi Sabine Houot, chercheuse à l'INRA, spécialiste du sol. Il existe d'autres solutions : alimentation animale, méthanisation, broyage...